Frp vil løse bompengekrisen med moms på elbil

– Vi ser nå et folkelig oppgjør mot bompenger over hele landet. Bilistene har betalt for mye over lang tid, og nå er det naturlig at også elbilene bidrar til spleiselaget, sier Frps finanspolitiske talsmann, Sivert Bjørnstad, til Dagbladet.

Han mener momsen på elbilene bør innføres allerede i statsbudsjettet for 2020. Dette betyr at Frp må få KrF, Venstre og Høyre til å endre Granavolden-plattformen, der det heter at elbilfordelene, inkludert momsfordelen, skal gjelde hele perioden.

«Enkelt grep»

Totalt utgjør elbilfordelene i dag omtrent 18 milliarder kroner i året.

– Det betyr store tap for staten. Disse pengene kunne vært brukt til bedre samferdsel og mindre bompengebelastning for den enkelte. Tida er inne for at vi reduserer elbilfordelene og gir til de som har de største bompengeutgiftene, sier Bjørnstad.

– Hvis vi starter med det neste år, vil det gi en inntekt på i overkant av 7 milliarder kroner til staten. Disse pengene kan brukes for å få ned bompenge-kostnadene. Det er et enkelt grep. Vi viser hvordan vi finansierer kutt i bompengene, legger han til.

Vestlandssinne

Svulmende samferdselspakker og bompengeøkninger for å finansiere dem har vakt stor oppstandelse i flere norske byer i forkant av høstens kommunevalg.

Særlig på Vestlandet er raseriet stort, og i Bergen sendte protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) nylig sjokkbølger da de i Bergensavisen ble målt til byens nest største parti med en oppslutning på 20,6 prosent i begynnelsen av mai.

