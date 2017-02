Fri EU-roaming blir påbudt fra 15. juni. Get tjuvstarter med fri roaming for alle kunder fra i dag

Avtalen om påbudt fri roaming innenfor EU ble ferdigforhandlet natt til onsdag. Det melder blant andre vår søsterside Digi.no.

15. juni blir det derfor forbudt å pålegge kundene ekstra avgifter for bruk av mobildata i andre land innenfor EU enn der man har abonnement. Det er all grunn til å tro at regelverket også kommer til å gjelde Norge og norske mobilkunder.

– Men dette må formelt implementeres i det norske regelverket først, sier Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til NTB.

Tjuvstartet

Telenor og Telia tjuvstarter med fri roaming på alle sine abonnement allerede i fjor, og mange av de øvrige operatørene har innført mulighet for fri roaming for mellom 50 og 80 kroner i måneden.

I dag annonserte Get at de ikke venter til 15. juni med å gi kundene fri roaming, men innfører det for alle mobilkundene sine allerede fra i dag. De endrer ikke på prisene for abonnementene, men som vi bemerket da vi skrev at Get lanserte mobilabonnement i høst: Gets abonnementer var strengt tatt ikke veldig fordelaktige for dem som ikke allerede hadde TV og mobil fra Get og derfor fikk dobbel datamengde for samme pris.

Når det er sagt, så hevder Get seg bedre med innføringen av fri roaming: Om du kvalifiserer til dobbel data får du nå 20 GB for 439 kroner i måneden. Det er 41 kroner dyrere enn Hello for samme datamengde, men altså med EU-roaming inkludert hos Get.

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill sier de lanserer nye abonnementer med fri roaming 15. februar.

Chili fremskynder lanseringen

Chilimobil er blant de operatørene som har hatt mulighet for fri roaming for en fast ekstrakostnad tidligere. På spørsmål fra Tek sier Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill at de nå vil fremskynde fri EU-roaming for alle og lansere nye pakker og priser 15. februar.

Hello ble kåret til vinner i 5- og 10 GB-kategoriene da Tek.no kåret de beste mobilabonnementene i januar. Hello-sjef Thomas Sandaker langer ut mot Gets betingelser, og sier at du betaler ganske mye mer enn du trenger.

Han sier at de har «hatt diskusjoner» om hvordan og når de skal gjøre det med EU-pakketering, men at de foreløpig ikke har konkludert med noe.

Ice har ikke hatt noen form for EU-pakker så langt, og har heller ikke noe å melde foreløpig.

– Vi kommer tilbake til deg når vi har informasjon om når og hvordan Ice skal tilpasse seg det nye regimet, skriver Ice-sjef Eivind Helgaker i en e-post til Tek.no.

Halvparten velger fri roaming

Komplett Mobil har hatt det som kanskje har vært den smarteste løsningen for EU-roaming (utenom å ha alt inkludert), med en mulighet til å skru av og på roamingen når du trenger for 8 kroner dagen. De forholder seg ytterst rolig til både EU-avgjørelsen og Gets fremstøt.

– Vi gjør ikke noe med dette nå. Vi opplever at kundene våre setter stor pris på å kunne slå denne tjenesten av og på når de er på reise, skriver Komplett Mobil-sjef Haakon Dyrnes til Tek.no.

Talkmore lanserte egne abonnement med fri roaming før jul, og tilbyr både abonnement med og uten roaming inkludert. Talkmore-sjef Camilla Amundsen sier til Tek.no at rundt 50 prosent av deres kunder velger disse abonnementene.

– Vi vurderer kontinuerlig hvordan vi skal tilpasse porteføljen, sier Amundsen.

