Da jeg først fikk Huawei P30 Pro til test var det i bunn og grunn den Huawei-telefonen jeg har vært mest skeptisk til på lang tid. For første gang siden oppturen startet med Mate 9 har kineserne gått tilbake i funksjonalitet.

Det er den sikre ansiktslåsen som er byttet ut til fordel for større skjerm og mindre busslomme øverst. Eller form over funksjon, som man også kan si.

Men de beste produktene er de som overrasker deg. Og i testperioden har P30 Pro overrasket flere ganger. Både med en vanvittig lysfølsomhet i mørket, og hva man kan få til med den heftige zoom-funksjonen.

Min første overraskelse kom da jeg fikk se hvor heftig zoomen kunne være også etter mørkets frembrudd. Du henger kanskje ikke opp noen av disse bildene på veggen, men de sier noe om hvor langt mobiltelefoner har kommet. Og selv om kvaliteten ikke er på linje med heftige systemkamera fastmontert på stake, er det ingen tvil om at andre mobiler ikke gjør denne øvelsen etter P30 Pro.

1x zoom til venstre, 10x zoom til høyre:

Jeg hadde ikke andre telefoner med meg i farten, men jeg prøvde å gjenskape øyeblikket med Galaxy S10+ i like bekmørke omgivelser et par kvelder senere. Merk at sammenligningen er litt urettferdig siden Huawei har fått sine tilmålte fem sekunder med AI-stabilisert nattmodus på seg til å eksponere bildet. Samsung må klare seg med vanlige, raske eksponeringer med henholdsvis 1x og 2x zoom.

Med detaljnivået den klarer på raske eksponeringer hadde S10+ vært uovervinnelig om den også hadde en løsning for lange eksponeringer. Men det har den i utgangspunktet ikke. Kanskje kan Pixel-kameraappen før eller siden dukke opp her også for telefoner som ikke er låst opp med root?

I enkelte situasjoner er det ikke så lett å se forskjell på telefonene. iPhone Xs har jevnt over vært på jumboplass i bildesammenligningene, men denne kvelden gjorde Apples flaggskip det helt ålreit. I det hele tatt er alle bildene ganske like, og den store forskjellen er i detaljene på trærne bak gatekjøkkenet.

iPhonen har kanskje fått noe hjelp på veien ved å få et litt annet utsnitt å jobbe med. Mate 20 Pro fikk omtrent samme vinkel å jobbe med som iPhone, og gjør det ikke så verst, men jeg hadde kanskje forventet hakket kvassere akkurat her. Den påfallende jumboen her er det ruskete bildet Galaxy S10+ presterer.

Men nå ble det mye deprimerende mørke. Vi er jo på vei inn i den lyse årstiden! Sa nordlendinger overalt.

Så vi fant frem en småstilig teaterbygning og S10+, iPhone Xs Max og P30 Pro. Alle tre fikk zoome inn – én av dem mer enn de andre to. Og to av dem fikk fange vidvinkel. Det er tydelig at Galaxy S10 har den videste vinkelen av de to mobilene som stiller med slikt. Men i mange tilfeller byr det på en ulempe i form av større forvrengning i bildet. Her aner det meg at hva folk foretrekker er like forskjellig som antallet ulike konstellasjoner av vennegjenger og bygningene man vil fotograferes foran.

Jeg noterer meg at P30 har valgt en mørkere fargelegging av himmelen og skygger i bildet. Dette har Huawei til dels fått kritikk for tidligere. Men zoomfaktoren er det ingen av konkurrentene som matcher.

Den største overraskelsen kom da jeg satte en drøss telefoner i stativ. Her skulle det vise seg at AI-funksjonene i P30 Pro kom til sin rett. For selv om jeg hentet frem pro-modusen på de andre telefonene og gjorde lukkertiden lang og isoen lav, forble bildene mer abstrakte enn fornuftige. Valget sto mellom masse bildestøy, og massivt utbrente lys i bildet.

Når det er sagt: ingen av resultatene ble fantastiske. Selv ikke P30 Pros bilder ville gjort seg særlig bra som en utskrift. Men sammenlignet med konkurrentene var det den som kom nærmest. Og når alt kom til alt var den ikke langt unna å levere resultater som var brukbare til noe. Klokken to om natten, nesten uten hjelp fra lyskilder foruten månen.

Vi fant en stilig bil som sto parkert i skarpt solskinn. Kanskje er de vanskelige lysforholdene igjen nok til å vippe en telefon av pinnen?

Det var de. iPhone likte virkelig ikke å få det heftige sollyset inn gluggene, og laget mer strølys enn Michael Bay i en Star Trek-film. S10+ likte heller ikke så godt den sterke sola og alle refleksjonene. P30 Pro klarte seg imidlertid godt.

I vidvinkelbildene ser du tydelig på rumpa til Golfen ved siden av hvor mye vidvinkelen kan forvrenge ting. Den har rett og slett fått junk in the trunk, som det heter. Eller ... søppel i kofferten, som Google oversetter det til.

På selfiefronten er det kanskje spesielt to ting jeg legger merke til med P30 Pro. Den sliter noen ganger litt med farger, men den er tidvis en del skarpere enn iPhone Xs Max og Galaxy S10+. Først tar vi en selfie i vanlig dagslys på hotellrommet i Paris. En lilla vegg bak meg fikk P30 til å justere endeløst på fargene avhengig av hvordan jeg holdt telefonen. Kombinasjonen av lyset og strieveggen fikk den tilsynelatende til å bli usikker. Hverken S10+ eller iPhone Xs Max gjorde det samme.

Deretter prøver vi en selfie i mørket. Her vil S10+ gjerne jukse litt, for den skrur opp lysstyrken i kameraappen til maks. Det er irriterende både for selfier og vanlig foto i mørket. Det ødelegger nattsynet uansett hva slags bilder du skal ta, men det fungerer også som et hjelpelys når kanskje poenget er å fange situasjonen omtrent slik den er. Jeg måtte stille ned S10-lyset til minimum med appen fremme for å holde belysningen lav. I tillegg stilte jeg meg opp en plass der ansiktet mitt fikk litt belysning fra et annet rom. Dermed burde ikke skjermlyset påvirke bildene så mye.

Her trivdes ikke S10 i det hele tatt, og ga et støyete bilde. iPhone ga et svært mørkt bilde, mens P30 Pro ga et kvassere et. Dette er ikke et endelig resultat på selfiefronten – etter å ha brukt disse telefonene jevnlig de siste par ukene har jeg sett flere tilfeller av at S10 har klart seg omtrent like godt som P30 i dårlig lys. Men her er det mye som påvirkes av programvaren og akkurat hva slags lyssetting man har til rådighet. Lys inn fra en annen vinkel kan i seg selv påvirke mye.

Huawei P30 Pro er den så langt mest suverene kameratelefonen jeg har hatt med å gjøre. Zoomen og mørkefunksjonene gjør meg villig til å tilgi at Apple og Samsung tidvis kan treffe bedre på fargene i lyse forhold. Bildene blir tross alt alltid gode, og om himmelen er litt lysere eller litt mørkere blå er ikke like viktig som at detaljene er der.

Flere har kritisert nattmodusen i Huawei-telefonene for å lage lys som ikke er der, slik at bildene blir urealistiske. Men ser vi til Samsung og Apple er det hverken lys eller detaljer der. Alle telefoner i dag gjør det enkelt å stille på bildene i etterkant. Et nattmodusbilde fra Huawei har i hvert fall detaljene – synes du det blir for lyst kan du skru ned lysstyrken og fortsatt ha et bedre bilde enn det konkurrentene lager.

Kombinasjonen av lysegenskaper, zoom og vidvinkel gjør at P30 Pro er enda ett steg nærmere å utrydde det vanlige pek-og-skyt-kameraet. Da jeg skulle ta bilder til saken om de nye smartbrillene fra Huawei tok jeg faktisk ikke opp min egen Fuji fra ryggsekken – alle bildene er tatt med P30 Pro.

Vi avslutter med et bilde fra gata her i Paris rett før sengetid på lanseringskvelden: