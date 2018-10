FOTOESSAY: Vi tok tre toppmodeller, og én billigmobil, ut på fototur

Huaweis kliss nye Mate 20 Pro klatret akkurat til toppen av topp 10-listen vår for mobiltelefoner. Nå ligger det to Huawei-modeller øverst, og de vanvittige kameraene paret med god batteritid og nyttige funksjoner er hovedårsaken til at listen ser ut som den gjør.

Men hvor godt er Mate 20 Pro-kameraet sammenlignet med dens nærmeste konkurrenter?

Vi tok med fire mobiler ut på tur:

Huawei Mate 20 Pro

Apple iPhone Xs Max

Samsung Galaxy Note 9

Xiaomi Pocophone F1

Huawei Mate 20 Pro Apple iPhone Xs Max Samsung Galaxy Note 9 Xiaomi Pocophone F1 Skjerm: 6,4 tommer, OLED, 3120 x 1440 piksler 6,5" OLED,

2688 x 1242 6,4" AMOLED, 2960 x 1440 piksler 6,2", IPS LCD, 2246 x 1080 piksler OS: Android 9 + Emui 9 iOS 12 Android 8.1 + Samsung Experience Android 8.1 Maskinvare: Kirin 980, åtte kjerner, Mali G76 MP10 GPU Apple A12 Bionic Exynos 9810 Octa, åtte kjerner, Mali G72 MP18 GPU Snapdragon 845, Adreno 630 GPU Hovedkamera: 40 MP (vidvinkel, f/1.8) + 20 MP (ultra vidvinkel, f/2.2) + 8 MP (3x optisk zoom) 12 MP, to linser, f/1.8 (vidvinkel) f/2.4 (tele) 12 MP, Dual Pixel, mekanisk blender på enten f/1.5 eller f/2.4 12 MP, f/1.9, 1/2.55",

5 MP, f/2.0, Tilgjengelighet: 25. oktober Nå Nå Nå Pris: (Annonselenker til Prisjakt) 9600 kroner (Oppdaterte priser hos Prisjakt) 11 490 kroner for 64 GB (Oppdaterte priser hos Prisjakt) 8888 kroner for 128 GB (Oppdaterte priser hos Prisjakt) 3700 kroner (Oppdaterte priser hos Prisjakt)

Slik valgte vi utfordrerne

Selv om Huawei tar førsteplassen på mobiltopplisten vår er det langt ifra alene på markedet. Apples iPhone Xs-modeller er nye av høsten, og det samme er Samsungs Galaxy Note 9. Begge er i den dyre enden av prisstigen, der iPhone Xs-modellene strekker seg helt opp til nesten 17 000 kroner om du velger største modell med mest lagringsplass.

Med toppmodeller fra Huawei, Samsung og Apple var vi klare for å finne ut hvilken mobil som gjorde det best. I tillegg til de tre dyre telefonene tok vi også med en bøllete nykommer på markedet; Pocophone F1 fra Xiaomi.

Selv om vi ikke er helt ferdig med en test av Pocophone F1 helt ennå er dette regnet å være en skikkelig «toppmodell-killer». Den byr ikke på så mye fancy på utsiden, men innsiden er desto råere med dyr mobilprosessor og masse lagringsplass. Et helt ålreit kamera skal den også ha, sammen med en ålreit prislapp. Den kan faktisk kjøpes fra 3700 kroner.

Hovedforskjellen på P20 Pro og Mate 20 Pro er at sistnevnte har byttet ut et svart-hvitt-kamera med et vidvinkelkamera på baksiden. Spørsmålet er om den nye likevel tar like gode bilder i mørket som den gamle, uten svart-hvitt-kameraet sitt. Den ser faktisk ut til å være hakket bedre i praksis, selv om fokusering av og til kan virke litt svakere idet du fotograferer.

Her ser du bildene vi har tatt - hvilket mobilkamera liker du best?

Her er bildene vi har tatt:

