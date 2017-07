Forskere har laget kunstig intelligens som kan lese tankene dine

Datateknologien gjør fremskritt i høyt tempo, og innen kunstig intelligens kan noen av gjennombruddene kanskje kalles ubehagelig avanserte. Nå har forskere laget et kunstig intelligens som kan lese tankene dine, på sett og vis. Det melder blant andre Digital Trends.

Forskere ved Carnegie Mellon University har laget et såkalt nevralt nettverk som de sier er i stand til å lese kompliserte tankemønstre med oppsiktsvekkende høy presisjon.

Systemet fungerer ved å bruke MR-bilder, som brukes innen medisinsk diagnostikk, til å kartlegge i høy detalj hvordan hjernen blir aktivert av en rekke ulike stimuli, blant annet fysiske handlinger, sosial interaksjon med andre personer og bestemte situasjoner.

87 prosents presisjon

Bilde hentet fra forskningsdokumentet. Foto: CMU

Denne informasjonen ble matet inn i en avanserte læringsalgoritme. og på denne måten klarte forskerne å «dekode» oppbyggingen til tankene i hjernen. Hjernens dekoding av til sammen 240 såkalte «kompliserte hendelser» ble avdekket med teknikken og brukt til å trene algoritmen.

Algoritmen var ifølge forskerne i stand til å forutsi setninger som korresponderte med de ulike hjerneaktivitetsmønstrene med en presisjon på hele 87 prosent. Systemet fungerte også den andre veien, altså at det kunne forutsi hjerneaktiveringsmønstrene på bakgrunn av setninger det ikke tidligere var blitt eksponert for.

Akkurat hva teknologien skal brukes til er uvisst, men forskerne mener gjennombruddet er av stor betydning.

– Dette fremskrittet gjør det for første gang mulig å dekode tanker som inneholder flere konsepter. Det er dette mesteparten av menneskers tanker består av. [...] Vi er på vei til å lage et kart for alle typer kunnskap i hjernen, skriver forskerne.

Mer informasjon finner du hos Carnegie Mellon University.

