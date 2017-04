Forskere har laget en prosessor som er helt flat

Den vanlige, silisiumbaserte prosessorteknologien nærmer seg som kjent en smertegrense, noe som har gjort at mange har begynt å eksperimentere med alternative konsepter. Nå melder blant andre PC World om et nytt forskerfremskritt med interessante implikasjoner.

Ved Vienna University of Technology i Østerrike har man nemlig laget en prosessor av «todimensjonale» halvledere, det vil si halvledere som kun er ett atom tykke på det tynneste.

Kun 115 transistorer

Halvlederne var laget av et materiale kalt molybdendisulfid, som ble lagt i to lag på en substrat av silisium og «brent» med spesialdesignede kretser. Ifølge forskerne selv skal kretsene være de mest kompliserte som man noensinne har lykkes med å lage med todimensjonale materialer.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox5417809

Det er riktignok på ingen måte snakk om noe monsterprosessor. Prototypen hadde kun 115 transistorer spredt over et område på én kvadratmillimeter og var en 1-bits prosessor, som ikke akkurat er i stand til å gjøre særlig nytte for seg.

Teknologien kan imidlertid skaleres opp til flere bits, noe som potensielt kan gi løsningen praktiske bruksområder. Ifølge forskerne er todimensjonale materialer en lovende kandidat for fremtidige generasjoner av elektroniske kretser, med anvendelse innen for eksempel fleksibel elektronikk

Ikke minst kan teknologien føre til ekstrem energieffektivitet innen elektronikk. Som alltid med ferske eksperimenter kan det imidlertid gå en stund før vi faktisk får se noe til den nye teknologien i forbrukerprodukter. Om du har lyst til fordype deg i de tekniske findetaljene kan du sjekke ut selve forskningsdokumentet på nettstedet Nature.

