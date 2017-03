Ford vil levere matvarene dine med droner fra selvkjørende biler

Automatiske pakkelevering med droner er en teknologi som allerede er godt underveis, men nå har den store amerikanske bilprodusenten Ford kastet seg med i valsen med et enda mer sofistikert system. Konseptet ble presentert i forbindelse med MWC-messen og heter Autolivery.

Autolivery innebærer å levere pakker med selvkjørende droner som i sin tur sendes ut fra selvkjørende biler.

Kan komme om få år

Idéen er ment å gjøre det lettere å levere pakker til brukeren i situasjoner der varebilen ikke klarer å kjøre hele veien frem til kunden på grunn av for eksempel vanskelige parkerings- og trafikkforhold, eller dersom mottakeren bor i en høy bygning.

Illustrasjonsbilde av de drone-utstyrte, selvkjørende bilene. Foto: Ford

De tekniske detaljene foreligger ennå ikke, men det Ford ser for seg er altså spesialdesignede kjøretøy med plass til et antall autonome, flyvende droner om bord som kan bringe mat og andre varer til kundene.

Ifølge Ford er planen at en fungerende utgave av teknologien vil kunne være på plass innen år 2021. Initiativet er en del av en bredere satsing på selvkjørende teknologi som også omfatter automatiserte taxitjenester med mer.

Kan brukes med smarthjemmet

Ifølge en demonstrasjonsvideo av løsningen er ambisjonen at Autolivery-teknologien kan integreres i for eksempel smartkjøleskap, slik at man enkelt og kjapt kan bruke løsningen til å eksempelvis bestille ingredienser man måtte mangle til middagen. Litt senere lander dronen på en egen plattform utenfor leiligheten.

Ennå er det hele altså på konseptstadiet i utviklingen, så når og om vi faktisk får se teknologien i aksjon er høyst uvisst. Både automatiserte leveringdroner og biler eksisterer imidlertid allerede, så helt urealistisk er konseptet ikke. Demonstrasjonsvideoen ser du under.

