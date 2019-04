Ford varsler 600 km rekkevidde for sin kommende el-SUV

Ford har en god stund allerede sluppet små hint om den kommende Mustang-inspirerte elbilen sin, og i går varslet de at de åpner venteliste i Norge.

Bilen, som vi fortsatt ikke har fått se mer av enn et obskurt teaser-bilde, skal også få 600 kilometer rekkevidde etter WLTP-standarden, fortalte Ford tirsdag.

I 2020

Det plasserer den over samtlige av elbilene på markedet i dag, og er betraktelig opp fra det Ford først sa da de varslet at elbilen kom i fjor høst, som var «minst 480 kilometer».

Ford-bilen blir høyst sannsynlig en solid konkurrent til Tesla Model Y. Foto: Tesla

Tesla Model 3 i største batterivariant har til sammenlikning en WLTP-rekkevidde på 560 kilometer. Kommende Model Y er estimert til 540 kilometer, mens Volvos Polestar-merke har varslet minst 500 kilometer for sin kommende Polestar 2.

Batteristørrelsen på Ford-bilen er ikke kjent, og det er også svært tynt med andre detaljer.

– Vi ser frem til Fords meget spennende helelektriske bil som kommer i 2020. Dette blir en sportslig og anvendelig elektrisk SUV som viderefører de meget gode kjøreegenskapene som Ford alltid har vært kjent for, sier administrerende direktør Per Gunnar Berg i Ford Motor Norge i en pressemelding.

Bilen har tidligere gått under kodenavn «Mach 1», men det er usannsynlig at det blir det endelige navnet.

Venteliste

Som nevnt åpner altså Ford for å stille seg i kø i Norge, men det dreier seg ikke om noen reservasjon og er ikke bindende for kundene. Det krever heller ikke noe depositum. Lista gir imidlertid fortrinnsrett til reservasjon av bilene senere i år, ifølge Ford.

Nye Ford Kuga vil kunne kjøre over 50 kilometer på kun strøm. Foto: Ford

Ford viste også i går frem den nye versjonen av Kuga, som blir å få som ladbar hybrid, full hybrid (som kan kjøre helelektrisk) og mild hybrid (som ikke kan kjøre helelektrisk).

Den ladbare varianten vil ha en helelektrisk rekkevidde på over 50 kilometer etter WLTP-standarden, ifølge Ford. Bilene skal leveres fra starten av 2020.

Svær 7-seter

Ford Explorer blir en svær hybrid-SUV. Foto: Ford

Før det kommer nye Ford Explorer, en svær ny hybrid-SUV med 7 seter og som kan trekke 2500 kilo henger. Et batteri på 13,1 kWh gir 40 km elektrisk rekkevidde.

Bilen er over fem meter lang, to meter bred og nesten to meter høy, og skal være på markedet i Norge allerede senere i år. Pris er foreløpig ikke kjent.

I tillegg varslet Ford at det kommer en helelektrisk variant av varebilen Transit. Den skal settes i produksjon i 2021.

Les også: Polestar 2 får 500 kilometer rekkevidde og vil koste under 400 000 kroner