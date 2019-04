Norske myndigheter: – Teslas markedsføring av Autopilot er villedende

Teslas markedsføring av deres såkalte Autopilot-funksjon gir feil bilde av funksjonaliteten til systemet, mener Forbrukertilsynet.

De har nå sendt et brev til Tesla hvor de understreker at de anser markedsføringen av Autopilot og parkeringsfunksjonen Summon som villedende og i strid med markedsføringsloven på tre forskjellige punkter.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør for Forbrukertilsynet. Foto: Forbrukertilsynet

– Tilleggsfunksjonene det er snakk om her er relativt kostbare. Det kan også representere en sikkerhetsrisiko hvis forbrukerne misforstår funksjonalitet i tilkoblede produkter – som biler. Derfor har vi bedt Tesla om å endre markedsføringen sin, slik at den gir et helt klart bilde av funksjonaliteten, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør hos Forbrukertilsynet, til Tek.no.

Autopilots begrensninger kommer ikke tydelig nok frem

Tilsynet påpeker at Tesla skriver på nettsidene sine at Autopilot gjør det mulig for bilen både å styre, akselerere og bremse automatisk for andre kjøretøy og fotgjengere i kjørebanen.

Dette står både på den første bestillingssiden hos selskapet, og forsterkes ytterligere hvis man trykker seg inn for å lese mer om funksjonaliteten. Sentrale begrensninger ved bruken av Autopilot synliggjøres ikke før sent i bestillingsprosessen eller i brukermanualen, og markedsføringen gir derfor ikke et fullstendig bilde av hva systemet kan og ikke kan gjøre, mener Forbrukertilsynet.

Slik markedsfører Tesla sine Autopilot- og Summon-funksjoner på nettsidene i dag. Foto: Skjermdump

Teslas toppnivå for Autopilot-systemet har for eksempel navnet «Evnen til å kjøre helt på egen hånd», til tross for at systemet foreløpig er ganske langt fra å kunne la bilen kjøre selv.

Systemet ble nylig også delt i to deler, hvor pakken som nå kalles «Autopilot» i praksis gir adaptiv cruisekontroll og filholder, mens «Evnen til å kjøre helt på egen hånd» utvider dette med såkalt «Naviger på Autopilot», autoparkering og Summon-funksjonen som lar deg tilkalle bilen til der du er på parkeringsplassen, for eksempel.

– Må lese manualen

Også dette reagerer Forbrukertilsynet på. De henviser blant annet til en VG-sak hvor Tesla-eier Azim Entezary opplevde at bilen hans kjørte inn i garasjeveggen ved bruk av Summon-funksjonen.

Garasjen til Azim Entezary skulle vise seg å være for smal for at «Summon»-funksjonen skulle fungere optimalt. Det førte til at bilen rygget inn i veggen. Foto: Frode Hansen, VG

– Ut fra Teslas markedsføring fremstår det som om Summon automatisk både kan parkere og hente ditt kjøretøy. Tesla sier også at Summon egner seg for smale garasjer, hvor det nettopp er hensiktsmessig med en slik funksjon. I brukermanualen er det imidlertid trukket frem at føreren kontinuerlig må følge med, og at parkering på trange steder begrenser funksjonens nøyaktighet. Forbrukeren er derfor avhengig av å lese brukermanualen for å få informasjon om sentrale forbehold. Dette er informasjon forbrukeren trenger for å ta et informert valg ved kjøp av tjenesten, skriver Forbrukertilsynet i en melding.

Tesla: Vi har vært tydelige

Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland. Bilde: Henrik Skolt/NTB scanpix

I en e-post til Tek.no skriver Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland at de har mottatt brevet fra Forbrukertilsynet, men ønsker ikke å svare på noen spørsmål. I stedet skriver de bare:

– Tesla har alltid vært tydelig på hvordan Autopilot skal brukes, og hvilke begrensninger systemet har. Vi har mottatt brevet fra Forbrukertilsynet og vil gjennomgå innholdet i dette.

I tillegg skriver han:

– Vi er i ferd med å gjennomgå Forbrukertilsynets henvendelse nå, og vil ikke forskuttere saken i mediene.