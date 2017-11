For første gang er Google-brukere nå mer interessert i Bitcoin enn gull

Bitcoin er nå inne i en vedvarende og kraftig oppadgående kurve, og det har selvsagt gjort at interessen for valutaen har økt sterkt. En god indikasjon på dette har vi nå fått fra Googles søkemotor, som Bloomberg melder.

Ifølge søkegigantens statistikk har den engelske søkefrasen «buy Bitcoin» nå for første gang tatt igjen «buy gold» hos Google, som indikerer at den enorme horden av Google-brukere nå er mer interessert i den virtuelle valutaen enn den svært veletablerte realverdien gull.

Den blå kurven representerer gull-interesseren, og den røde representerer Bitcoin-interessen hos Google de siste fem årene. Foto: Google Trends

Også stor interesse i Norge

Google Trends-statistikken viser at interessen for gull generelt har ligget vesentlig høyere enn Bitcoin-interessen på verdensbasis de siste årene, og først de siste månedene har bildet endret seg radikalt. Tallene for november viser at Bitcoin-interessen nesten er dobbelt så høy som gull-interessen blant Google-brukerne.

Tallene for Norge viser en lignende trend, men her i landet har forskjellen mellom de to liten i tidligere år, men blitt enda større den siste tiden. Nordmenn ser med andre ord ut til å være enda mer interessert i Bitcoin enn verdensgjennomsnittet når man sammenligner med gull.

I mars i år tok Bitcoin-verdien for første gang igjen verdien til én unse gull med en verdi på 1268 dollar. Gull ligger i skrivende stund på omtrent samme nivå, med en unse-verdi på 1286 dollar, mens Bitcoin som kjent har skutt i været den siste tiden.

Nylig meldte vi at Bitcoin-verdien har nådd hele 7000 dollar, eller nesten 60 000 kroner. Siden den gang har verdien fortsatt å klatre, og i skrivende stund ligger Bitcoin-verdien på nesten 7500 dollar, ifølge tallene til CoinMarketCap. Oppgangen ser med andre ord ikke ut til å avta med det første.

