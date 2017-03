Følg Samsung-lanseringen direkte her

I dag skjer det endelig: Samsung skal offisielt avsløre sitt nye mobilflaggskip. Navnet blir Samsung Galaxy S8, og for å være helt ærlige så vet vi egentlig omtrent alt om mobilen allerede.

Ryktene vil ha det til at det kommer to versjoner av S8, både en gigantisk og en litt mer normal størrelse, og begge vil ha syltynne rammer rundt skjermen. Rammene skal være så tynne at det ikke lenger er plass til en hjemknapp på bunnen, og fingeravtrykksensoren sies å være flyttet til baksiden.

Lanseringen blir holdt i New York klokka 17:00, men denne gangen er vi dessverre ikke på plass i salen. Men frykt ikke, du kan følge med på lanseringen selv i videovinduet under, eller sjekke forsiden vår for info om alt Samsung viser frem!

Vi oppdaterer denne saken med lenker når det blir aktuelt, så det er bare å følge med.

Sjekk også ut forsiden vår klokka 17:00...

Hvis videoen over ikke fungerer av en eller annen grunn, kan du også følge med på lanseringen på Samsungs nettsider. Eller hvis du foretrekker en app kan du laste ned en egen Unpacked-app til iOS og Android.