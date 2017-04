Følg med i påsken - vi deler ut toppmobiler for over 30 000 kroner

Påsken er snart over oss. Påskeeggene skal frem, sjokoladen fortæres og langrennsskiene smøres. For mange betyr det også at mobilen skrus av og nettet kobles av. Sikkert en behagelig opplevelse, men det kan være risikabelt denne uken. I år har vi nemlig fått en drøss av lekre mobiler fra fire forskjellige produsenter å dele ut til dere!

Bare sjekk denne listen med mobiler du kan vinne i påsken på Tek.no:

Konkurransene kommer til å begynne allerede i natt (altså 8. april) og fortsette ut uken. Hver konkurranse vil være aktiv i to dager før vi går videre til neste modell, så det er bare å svare på tre spørsmål og krysse fingrene for at du blir den heldige vinneren!

Vi kommer til å kåre alle vinnerne etter påsken.