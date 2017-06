Følg Apple-lansering direkte her klokka 19:00

San Jose, Tek.no: Apple ventes å lansere maskinvare under årets WWDC-konferanse i California, og vi i Tek.no er til stede under lanseringen. Det betyr at du kan få med deg alle nyhetene minutt for minutt hos oss.

Lanseringen går av stabelen mandag den 5. juni, 19.00, men vi er i gang en liten stund før.

Du kan se Apples livestrøm på nettsidene deres, men som vanlig krever det at du bruker enten en Safari-nettleser på Mac, iPad eller iPhone, eller Microsoft Edge hvis du bruker en PC. Du kan også se lanseringen på Apple TV via en egen app.

Dette venter vi på

Som vanlig er det ventet nye, store oppdateringer til iOS og MacOS. Dette er standardinnhold i Apples WWDC-konferanse. Den henvender seg tross alt til utviklere, og mye handler om programvare. Men i år er det noen endringer fra normalen.

Det går nemlig også sterke rykter om ny maskinvare i forbindelse med lanseringen.

iPad Pro kan få en oppdatert utgave, muligens med større skjerm

En egen Apple-høyttaler med Siri-funksjoner

Oppdaterte Intel-brikker i MacBook-serien

... kaaaanskje en iPhone SE 2

Her finner du mer av det vi tror vi vet så langt om produktene vi venter på.

Foreløpig har naturligvis Apple sagt svært lite selv, så gjør gjerne klar en saltklype av noenlunde grei størrelse.

Hvor mye av dette som slår til vil snart se, men Apple har ordnet seg forholdsvis god tid til pressekonferansen sin. Det er tre timer fra showet starter til neste post i programmet, som strengt tatt er valgfri - i form av lunsj.

Dermed får vi antakeligvis et par gode timer med informasjon om de nye oppdateringene og produktene. Hvis vi er heldige drypper det kanskje noen hint om høstens iPhone-lansering i samme slengen, ettersom nye iOS-versjoner er tett forbundet med det som kommer.

Vi oppdaterer saken fortløpende under:

19:03:

"The event will begin shortly, please put your devices to silent mode."

19:00:

Salen er stappfull rett før eventen starter. Foto: Skjermdump/Apple

18:53: Typisk nok har WiFi-en i salen allerede falt ned, og 4G-nettet er under hardt press fra tusenvis av mobiler her. Det betyr at det kan bli vanskelig å høre noe fra vår mann i salen.

18:41: Snaaart begynner det å skje ting. Tek.no (Finn Jarle Kvalheim, altså) sitter sammen med et par andre nordiske journalister, én danske og to svensker, men er alene fra Norge.

18:34:

18:28: Benkeradene begynner å fylle seg opp av både utviklerdeltagerne og teknologipresse.

18:20:

Vi er nå på vei inn i salen.

18:18:

17:58:

Vår journalist i USA, Finn Jarle Kvalheim.

Veeldig mange venter på å komme inn.

Vi beveger oss sakte men sikkert innover.