Flere tusen fildelere i Sverige har fått kravbrev i posten

Vi har tidligere meldt om et dansk advokatfirma som har sendt ut kravbrev til påståtte fildelere både i Norge og Danmark. Det samme firmaet er nå på ferde igjen, melder den svenske nettavisen IDG.

Det danske advokatfirmaet Njord Law har nemlig sendt ut flere tusen kravbrev til svenske fildelere hvor de krever et beløp på 4500 kroner per person innen 14 dager. Brevene skal ha blitt sendt ut i løpet av de siste par månedene.

Ifølge en advokat fra Njord Law skal et par tusen brev ha blitt sendt ut så langt, men firmaet skal ha skaffet seg rett til innsyn i mange flere IP-adresser fra teleoperatører via en domstol, så langt flere brev skal være på vei.

– Bestrid hvis du er uskyldig, betal hvis du er skylding

Firmaet skal ha innhentet rett til opplysninger om abonnenter hos de store nettleverandørene Bredbandsbolaget, Tele2 og Comhem. Kravbrevene skal i dette tilfellet dreie seg om deling av én spesifikk film via tjenester som The Pirate Bay og torrentbaserte strømmetjenester som Popcorn Time.

I brevene skal både IP-adressen til brukeren og tidspunktet for det påståtte rettighetsbruddet være oppgitt. Pengesummen på 4500 kroner er et forlik som mottakeren kan inngå, og ifølge advokatfirmaet vil mottakere som ikke betaler måtte møte i retten.

Ifølge en professor i sivilrett som IDG var i kontakt med, Mårten Schultz, bør man bestride brevet dersom man mener man er uskyldig. Dersom man faktisk har begått et rettighetsbrudd mener Schultz imidlertid det er best å betale forliket, da man i motsatt fall kan risikere å måtte betale både erstatning og rettskostnader ved en rettssak dersom man taper saken.

Slått ned av forbrukerrådet i Norge

Njord Law har som kjent også gjort seg gjeldende på norsk jord, da de i januar i år sendte ut tilsvarende brev til norske brukere med et forlikstilbud på 2700 kroner i forbindelse med deling av filmen London Has Fallen. Den gang uttalte fagdirektør for digitale tjenester hos Forbrukerrådet, Finn Myrstad, overfor Tek.no at en IP-adresse ikke en indikator som kan brukes for å fastlå at noen har gjort noe ulovlig, og at firmaets metode trolig ikke ville holdt i retten.

(Via TorrentFreak)