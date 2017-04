Nå blir også Fjordkraft mobiloperatør

Nok en aktør kaster seg inn i mobilmarkedet i Norge, og denne gang er det kraftleverandøren Fjordkraft som vil ha en bit av kaka.

– Nesten 1 million nordmenn har strøm fra Fjordkraft i stikkontakten der de bor. Er du strømkunde, eller bor sammen med noen som er det, får du fra 25. april ekstra lave priser på våre mobilabonnement. Veien fra å tilby strømabonnement til mobilabonnement er kort for oss, sier administrerende direktør i Fjordkraft, Rolf Barmen, i en pressemelding.

Billigere for egne kunder

Fjordkraft gjør som Get og tilbyr altså ekstra fordeler til sine egne kunder, men der Get dobler den inkluderte datamengden, tilbyr Fjordkraft rett og slett rabatt på prisen. Og kravet er altså at husstanden har strøm fra Fjordkraft, ikke at du nødvendigvis selv står oppført som kunde.

Om vi sammenlikner med data fra Teks oversikt over de billigste mobilabonnementene med EU-roaming inkludert, ser vi at dem som allerede er Fjordkraft-kunder faktisk kommer ganske gunstig ut. Vi velger kun å ta med abonnementer som inkluderer roaming, da dette uansett må på plass før 15. juni.

Fjordkraft-strømkunder Ikke-strømkunder Billigste inkludert roaming Pris Konklusjon 1 GB 119,- 199,- Ice/Hello 129,- Gunstig for Fjordkraft-kunder 3 GB 199,- 279,- Ice 249,- Gunstig for Fjordkraft-kunder 5 GB 279,- 339,- Telio 258,- Telio billigst. 10 GB 339,- 439,- Chili 349,- Gunstig for Fjordkraft-kunder. 20 GB 439,- 539,- Chili 549,- Veldig gunstig for Fjordkraft-kunder.

For fire av de fem kategoriene er Fjordkraft aller billigst om du allerede har strøm fra Fjordkraft i veggen, men om det ikke er tilfelle er det liten grunn til å velge mobiltjenester fra strømselskapet.

Fjordkraft-abonnementene inkluderer ellers alt som er vanlig i dag - fri bruk av tale, SMS og MMS, data rollover og fri fart i nettet. Fjordkraft vil benytte Telenors nett, men en potensiell fallgruve kan være at det ikke ser ut til at de opererer med makspris for overforbruk av data. Etter at du har brukt opp datakvoten i abonnementet ditt koster det nemlig 1,49 kr/MB, uten begrensning, om vi skal tro prislisten. Du kan eventuelt bestille datapakker på 1 eller 3 GB til henholdsvis 99,-/199,-.

– Lavere marginer

Selskapet peker på det faktum at de allerede har et stort kundesenter og «solid erfaring med innkjøp og fakturering fra strømbransjen», i tillegg til at de er en kjent aktør som ikke trenger å bygge opp en ny merkevare.

– I Fjordkraft kjøper vi inn og videreselger strøm. Mobiltelefoni er også en abonnementstjeneste som går ut på å kjøpe inn og videreselge mobilsignaler. Når vi nå går inn i mobilmarkedet tar vi utgangspunkt i det vi allerede kan. Vi har erfaring med å håndtere en stor kundemasse, drive god kundeservice og vi er vant til å leve med lavere marginer enn mobilbransjen. Dette ønsker vi at skal komme våre kunder til gode, sier Barmen.

Som nevnt trer nye EU-regler i kraft 15. juni, og alle norske mobiloperatører må før den tid må inkludere EU-roaming i sine abonnementer. Foreløpig er det kun Ice, Hello, Telenor, Telia, Get og nå Fjordkraft som har gjort dette.