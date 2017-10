Fitbits første smartklokke og øreplugger er rett rundt hjørnet

Fitbit tok omsider nylig steget inn i det «vanlige» smartklokkesegmentet med sin nye modell Ionic, og har samtidig også sine første øreplugger på gang i form av Flyer. I en pressemelding har Fitfit nå kunngjort lanseringstidspunktet for begge produktene, som viser seg å være rett rundt hjørnet.

Fitbit Ionic og Fitbit Flyer vil være tilgjengelig i norske butikkjeder fra den 1. oktober. Produktene kan allerede forhåndsbestilles fra Fitbits egen hjemmeside og flere norske nettbutikker. Norsk pris på Fitbit Ionic vil ligge på 3499 kroner, mens ørepluggene Flyer skal koste 1299 kroner.

Høykvalitets smartklokke

Fitbit Flyer er Fitbits første forsøk på øreplugger. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Fitbits nye produkter ble kunngjort i slutten av august og representerer altså selskapets første inntog i smartklokke -og det trådløse ørepluggsegmentet. De nye ørepluggene er av typen med bånd rundt nakken, og i vår nylige test av produktet kunne vi slå fast at pluggene har god lyd, men at ergonomien ikke er optimal med litt mye fikling for å få pluggene til å sitte riktig.

Smartklokken Ionic likte vi imidlertid betydelig bedre, med den konklusjonen at klokken treffer blink på de aller fleste punkter. Vi merket oss blant annet at klokken er kompakt og enkel i bruk, har god batteritid og at produktet kommer utstyrt med egen, personlig trener.

Av andre nyheter kan Fitbit i den samme pressemeldingen kunngjøre at den smarte vekten Fitbit Aria 2 kommer i ny utgave til høsten med nytt design for bedre nøyaktighet, enklere oppsett og et forbedret grensesnitt. Neste måned vil det dessuten komme en ny versjon av treningsappen Fitbit Coach som blant annet skal komme med mer enn 90 video- og lydøkter.

På jakt etter en treningsklokk: Her er vår samletest »