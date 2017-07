Fitbit saksøkes for å ha «stjålet» vibreringsteknologi

Den kjente treningsarmbåndsprodusenten Fitbit har akkurat blitt saksøkt for omfattende patentbrudd, melder Engadget.

Det er selskapet Immersion som nå rasler med de juridiske sablene. Immersion har utviklet og lisensiert mye av vibreringsteknologien som benyttes i blant annet mobiler og smartklokker fra mange ulike produsenter.

Krever produksjonsstopp og erstatning

Foto: Fitbit

Immersion sitter på mange patenter innen vibreringsteknologi, eller haptisk teknologi, og anklager Fitbit for å ha brutt tre av Immersions amerikanske patenter på området. Samtidig påstås det at Fitbit skal ha avvist forsøk på å få fremforhandlet en rimelig lisensavtale for Fitbits produkter.

Den patenterte teknologien som ifølge Immersion skal ha blitt ulovlig benyttet finnes i alle de mest populære produktene til Fitbit, deriblant Fitbit Alta HR, Fitbit Charge HR og Fitbit Surge.

I søksmålet krever Immersion at Fitbit stanser produksjon og salg av produktene i både USA og Kina, og at treningsklokkeprodusenten erstatter de økonomiske tapene som patentbruddet har medført.

I en uttalelse til Tek.no skriver Fitbit at de mener søksmålet ikke har noen substans:

– Fitbit mener at søksmålet fra Immersion ikke har noe grunnlag. Siden oppstarten har Fitbit samlet sammen over 450 utstedte patenter og patentsøknader. Som en pioner og ledende wearables-aktør har Fitbit utviklet og levert innovative produkter til sine mer enn 50 millioner registrerte brukere, for å hjelpe dem å leve sunnere og mer aktive liv.

Kan bli dyrt

Det er uvisst hva slags summer det dreier seg om, men en høy erstatningssum kan bli vanskelig å bære for Fitbit, som allerede sliter med synkende salg.

Selskapet meldte om en nedgang i omsetning på hele 20 prosent i fjerde kvartal i fjor, og et netto tap på 146 millioner dollar i perioden. De seneste kvartalstallene viste et mindre, men likevel betydelig, netto tap på 60 millioner dollar sammenlignet med samme periode i fjor.

