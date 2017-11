Firefox har fått sin største overhaling noensinne

Mozillas nettleser Firefox har vært med oss en god stund, og nå er det duket for en milepæl i nettleserens historie. På den offisielle bloggen drar nemlig Mozilla sløret av Firefox Quantum, som skal gi oss både lynraske hastigheter og mye annet nytt.

Firefox Quantum, som er versjon 57, er ifølge utvikleren den aller største oppdateringen av nettleseren siden den første versjonen kom ut i 2004, som innebærer at mange endringer er kommet på plass.

Først og fremst skryter Mozilla av hastigheten, som de sier skal være over dobbelt så høy som i 52-versjonen av nettleseren som ble sluppet i vår. Hvor stor forskjellen er i praksis avhenger selvsagt av mange faktorer, blant annet hva slags sider man besøker.

Foto: Mozilla

Nytt utseende

Dernest er det selve grensesnittet som er den store endringen. Nettleseren kommer blant annet med mange konfigurasjonsmuligheter for tilpasning av grensesnittet til egne preferanser og har et renere og penere utseende hvor unødvendige elementer i stor grad har blitt rensket bort.

Ellers har Pocket blitt integrert i tjenesten på en slik måte at man får opp Pocket-anbefalinger i nettleseren når man åpner en ny fane. Pocket, som ble kjøpt opp av Mozilla tidligere i år, er en tjeneste som gir brukeren muligheten til å spare artikler til senere bruk og som gir anbefalinger om innhold på nettet.

Det gjenstår å se om endringene vil øke markedsandelen til Firefox, som ennå ligger langt under lederen Chrome. Firefox har per dags dato en markedandel på litt over 13 prosent, ifølge NetMarketShare, mens Chrome ligger på rett under 60 prosent.

Under kan du se en video av nye Firefox Quantum.

