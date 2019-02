– Jeg heter Thea. Jeg er 27 år, og jeg bor i Belsetveien, sammen med naboer og kjæresten. Jeg har bodd her siden 2012 og jobber på Wøien gård.

Slik starter presentasjonen til Thea Berg Dønås, som handler om en ny app hun bruker for å holde rede på hendelser i livet sitt.

Kalenderen viser hendelser med bilder i stedet for ren tekst. Foto: Gisle Oddstad

Hun har downs syndrom og bor i en omsorgsbolig i Bærum, hvor hun får hjelp av hjelpepleiere til å gjøre hverdagen litt enklere. De siste syv månedene har hun brukt en digital ukeplan kalt Handikalender, som skal ha forandret hverdagen hennes. Så mye at hun nå bruker sin egen erfaring til å presentere den for andre avdelinger i Bærum som vurderer slike løsninger.

Kalenderen er ikke særlig avansert, men det Thea liker spesielt godt er at den viser tydelige bilder for å illustrere hva slags hendelser hun har planlagt utover dagen.

Personalet hjelper Thea med å legge inn avtaler hver tirsdag, hvis det blir litt for mange av dem. De har også sin egen avtalebok som Thea er opptatt av at stemmer overens med det hun har i sin kalender.

– Hvis det er mange avtaler er det lettere for meg at dere skriver det ned på et ark, sier Thea, og sikter til hjelperne sine i bofellesskapet.

– Hvis jeg ikke har en lapp synes jeg digitale tall er vanskelig.

Stadig mer tilpasset teknologi

Mens produkter som nye iPhoner og store TV-er som får mest oppmerksomhet i media, er det helt andre produkter som vises frem i et lokale i Bærum, kalt Atri-X.

Her er det såkalt velferdsteknologi som vises frem, som personer som Thea Berg Dønås vil kunne dra nytte av.

– Målet vårt er aldri å ha mest mulig high-tech-ting. Målet vårt er å ha ting som kan hjelpe folk til å mestre, til å få bedre livskvalitet. Til å få bedre tjenester. Eller at det skal bli mer effektivt å yte god service, forklarer Sahrad Solaimani, som er avdelingsleder ved et annen av Bærums visningslokaler Emma Medliv.

Alt fra roboter som skal hjelpe folk med å spise, til det som kanskje best kan beskrives som helautomatiske miniapotek som spytter ut riktig medisindose til riktig tid.

Den ene av medisinmaskinene kom til og med med formaninger på bergensk.

– Den har damestemme også, forklarer Jeppe Skjønberg, som er daglig leder ved Atri-X.



– Hvis du trenger å ta medisiner til faste tidspunkt kan du få vedtak på at noen skal komme og hjelpe deg med å ta disse medisinene. Da er det mange kommuner som har valgt å tildele et hjelpemiddel fremfor å sende en fysisk person. Såkalt hverdagsteknologi, helt konkrete ting hvor du har et konkret behov som du kan klare selv, kommer det fra Solaimani.

Jeppe Skjønberg og Sahrad Solaimani viser frem ny teknologi på Atri-X. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjønberg har nær erfaring med disse maskinene:

– Enkelte brukere med kognitiv svikt kan ha nytte av dette. De trenger støtte til å huske å ta medisinene sine. Så er det det igjen - folk snakker gjerne om at nå skal vi spare penger. Min bestefar sitter faktisk tre ganger om dagen og venter på hjemmesykepleien som skal gi ham medisinen, men ikke alltid kommer til tiden.

En annen gruppe som kan ha nytte av de mer avanserte hjelpemidlene er mennesker med afasi. Altså folk som av forskjellige årsaker har mistet språket.

– De har ofte store utfordringer med å uttrykke seg. En gang ventet vi lenge mens en pasient bare sa «1, 2, 3, 4, 5». Men så lærer vi etter et halvt år at vedkommende vil ha bilder av de fem barnebarna sine, uten å klare å uttrykke det, forklarer Skjønberg mens han viser frem en app der pasienter heller kan trykke på bilder fremfor å lete etter ordene de kanskje ikke lenger råder over.

Jeppe Skjønberg understreker likevel hvor enkelt mange kan hjelpes med å peke på en stang som står fra gulv til tak inne i lokalet:

Tea viser stolt frem appene som har gjort at hun har fått mer kontroll på livet sitt. Foto: Gisle Oddstad

- Norges mest brukte hjelpemiddel er den stangen som står der. Gripo-stangen, sier han.

Den brukes til å løfte seg opp av godstolen eller opp i sengen, og er en helt enkel teleskopisk stang som enkelt settes fast der den skal brukes.

Mobil og nettbrett fyller ulike behov

Tilbake i omsorgsboligen viser Thea oss hvordan hun kan legge inn nye avtaler i kalenderen, og løser klokkeslettene lett som en plett ved å titte på tidligere utgaver av lignende avtaler. Hastigheten hun jobber med avslører at hun har god kontroll på funksjonene i iPhonen og iPaden på bordet foran seg.

Det er egentlig ikke nødvendig med både telefon og nettbrett for å bruke appen. Men de to dingsene utfyller hverandre, og mobilen dekker et viktig behov.

– Jeg får beskjeder på jobb som jeg kan legge inn på mobilen, forklarer Thea.

Nettbrettet bruker hun når hun er hjemme, og avtaler hun legger inn på telefonen dukker automatisk opp i kalenderen på iPaden.

Før kom avtaler brått på

Da Thea først fikk prøve appen ble det åpenbart at den kunne hjelpe. Frem til da hadde hun slitt med å holde oversikt over avtalene sine, og av og til blitt frustrert og fått hodepine.

– Før jeg hadde ukeplan kunne jeg bli litt lei meg for at jeg ikke hadde husket at dere fortalte om ting som skulle skje. Det kom litt brått på meg.

En annen ting som kom brått på var undertegnedes besøk. Siden flere ting måtte avklares før vi kunne komme ble det ikke fastsatt at det skulle komme besøk før samme dag. Men Thea tok i mot oss på strak arm og viste og forklarte.

– For et halvt år siden hadde ikke dette møtet vært mulig, forklarer Erikstad.

Det er mestringsfølelsen det handler om.

Tone Erikstad (tv) er primærkontakt for Thea Berg Dønås (th). Foto: Gisle Oddstad

Flere skal få prøve ut nye løsninger

Sahrad Solaimani er avdelingsleder for Emma MeDLiv i Bærum, der velferdsteknologi vises frem og prøves ut. Han opplyser at det er mange titalls slike apper som nå brukes i det offentlige, og at de snart skal i gang med utredning av behovene til 300 nye personer som skal få prøve ut apper som verktøy til å hjelpe seg i hverdagen.

For Thea kan appen noen ganger være utfordrende ved at den krever en sluttid for avtaler der varigheten kanskje ikke er satt på forhånd. I tillegg er det noen brukere av den som kan ha bruk for en litt mer omfattende løsning, der trinn-for-trinn-veiledninger og handlelister kan legges inn.

Foto: Gisle Oddstad

Slike apper er ifølge Solaimani på vei. Blant annet en annen norskutviklet app der både telefonnummer og nettadresser kan legges inn, i tillegg til å ha listefunksjon for gjøremål. Det finnes også apper som er koblet til skyen, der både hjelpere og familie kan kobles til.

Verktøyet velges etter behov

Men løsningene velges etter behov, og den digitale ukeplanen er alt som skal til for at Thea i langt større grad klarer seg selv, får vi forklart. Hun jobber også på kjøkken, så trinnvise lister er ikke et stort behov. Det viktigste er å holde orden på avtalene.

– Enn om mamma vil ha deg over på torskemiddag på lørdag, spør Tone Erikstad ertende, etter å ha tittet på kalenderen på bordet foran oss.

– Nei, det går ikke ...

Da viser ukeplanen at det er bowling og hamburgere som gjelder.