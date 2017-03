På mindre enn tre år har gutta i 3DNet greid å bygge et solid firma som opplever sterk vekst med sin satsing på salg av 3D-skrivere, -filament og utstyr for det norske markedet.

Bedriften eies og drives av de tre gründerne Eirik Jahreie Smilden (26), Stig Rune Storøy (25) og Martin Gravningen Rygh (26).

I 2014 startet de nettbutikk og lager i leiligheten til Smilden. I februar i år flyttet firmaet inn på 165 kvadratmeter i et bedriftsbygg i Frysjaveien øverst i Nydalen i Oslo.

– Da vi startet var markedet nærmest ikke-eksisterende, men det har utviklet seg voldsomt på bare noen få år, sier Smilden.

Eirik Jahreie Smilden vil gjøre 3D-skriving tilgjengelig for alle. - Vi bidrar til at kundene lykkes med 3D-skriving fra start, sier han. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

– Vi begynte i det små og solgte først bare filament. Vårt første salg var 8 ruller filament til en kar vi møtte på en parkeringsplass ved McDonald's. Vi har kommet et godt stykke siden da, sier Smilden.

I dag lagerfører 3DNet mellom 20 og 30 typer filament, og har omlag 15 ulike 3D-skrivere for salg til enhver tid.

Nøkkelen er brukerstøtte og nærhet til kundene

Selvsagt kan man i dag kjøpe 3D-skriver og bestille filament fra nær sagt hvor som helst i verden. Men noe av nøkkelen til suksessen 3DNet har oppnådd, skyldes ifølge dem selv nettopp nærhet til egne kunder i det norske markedet.

Kundene får råd og veiledning om bruk av ulike typer filament, 3D-skrivere og annet utstyr. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

3DNet har bygd seg opp ved å tilby gode argumenter for å handle i Norge, fremfor å bestille ting fra Ebay eller Alibaba.

– Brukerstøtte er et nøkkelargument. Vi tar hensyn til kundens kunnskapsnivå, og kan tilby veiledning og råd du ellers ikke ville fått når du kjøper 3D-skriver andre steder, sier Storøy.

– Vårt motto er 3D-skriving for alle, og forretningsideen bygger på å gjøre det å begynne med 3D-skriving enkelt. Vi har et nært forhold til kundene våre, og kan levere god oppfølging og kundeservice som gjør at folk lykkes med 3D-skriving, sier Storøy.

Stig Rune Storøy (f.v.) og Martin Gravningen Rygh har innredet et utstillingsrom i sine nye lokaler, hvor de viser frem ulike typer 3D-skrivere. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

På kundelista står offentlige biblioteker, skoler, bedrifter og privatpersoner. Alt fra arkitekter, designere, mekaniske verksteder og ingeniører, til vanlige folk som vil utforske teknologi og lage ting selv, er interessert i mulighetene 3D-skriving åpner for.

Fra 6000 kroner i omsetning det første regnskapsåret, leverte 3DNet i 2015 driftsinntekter på litt over 1,2 millioner kroner og et resultat før skatt på over 260 000 kroner.

– Nå dekker driften leie av lokaler, og lønn til alle tre. I tillegg har vi ansatt en tilkallingsvikar vi henter inn når det blir ekstra hektisk. Vi opplever solid vekst, det kan vi trygt si, sier Smilden.

Det er en stor overgang fra den lille leiligheten i 2. etasje på Majorstua, til et skikkelig forretningslokale med tre adskilte kontorer, visningsområde og digert lagerrom.

- Da vi flyttet hit, gikk det opp for oss hva vi har klart å skape. Dette er det klareste tegnet på at det går fremover. Vi har rigget lokalet for best mulig effektivitet, samtidig som vi kan ønske kunder velkommen på en hyggelig og profesjonell måte, sier Rygh.

Bygger godt omdømme

Rygh har hovedansvar for det tekniske. Han står for webdesign, teknisk support og daglig drift. Smilden holder styr på økonomi og salg, mens Storøy tar seg av innkjøp, utvikling og markedsføring. Gutta jobber alle omlag 50 timer i uka, men entusiasmen er naturlig nok stor når resultatene er så gode.

– Vi har bygd opp kundekretsen ved at ryktet har spredd seg. Kunder har fortalt om oss til sine venner. Vi bruker også sosiale medier, og vi reiser rundt på messer og ulike arrangementer for å promotere oss og ikke minst spre kunnskap om 3D-skriving generelt. Slik bygger vi markedet, sier Smilden.

3D-skriving helt avgjørende for roboten AV1

«Serieproduksjon» av prototyper på roboten AV1. Øverst til venstre er en av 3D-skriverne, Wanhao Duplicator i3 V2, i aksjon. Foto: No Isolation

Mange har sikkert fått med seg reklamekampanjene til Telia, der en liten hvit robot gjør det mulig at barn som av ulike årsaker ikke kan komme seg ut, likevel kan ta del i undervisning og sosiale aktiviteter ved hjelp av kamera og nettverksteknologi.

Roboten er utviklet av selskapet No Isolation, som har brukt 3D-skrivere og filament levert av 3DNet for å utvikle prototyper til roboten.

I fjor kjørte No Isolation pilottesting med 23 roboter ute på forskjellige skoler. Alle disse robotene var laget på 3D-skrivere, nærmere bestemt på Wanhao Duplicator i3 V2.

– Vi kjøpte fem 3D-skrivere fra 3DNet, og alle prototyper og pilottester av AV1-roboten er laget med disse skriverne, sier teknisk direktør Marius Aabel hos No Isolation til Tek.

– 3D-skriving har vært helt avgjørende for oss. Vi startet med lave budsjetter, og måtte vise at vi kunne lage noe. 3D-skriving har vært ekstremt viktig for utvikling og testing av vår teknologi, sier Aabel.

Kundene kommer på løpende bånd

3D-skriving er fremdeles for en nisje å regne, men at interessen og etterspørselen er økende blant folk er det liten tvil om, noe 3DNets vekst er et tydelig eksempel på.

Mens Tek er på besøk kommer det flere kunder innom butikken for å handle. Praten går om ulike typer filament, tekniske innstillinger og kreative ideer. Entusiasmen er åpenbar.

Stig Rune Storøy (f.v.) veileder kunde Sebastian Orskaug i valg av filament. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Sebastian Orskaug har drevet med 3D-skriving på hobbybasis i et par år. Han er innom 3DNet for å kjøpe filament.

– Nå holder jeg på å lage en kjeve. Vi har et skjelett som mangler mandibel, altså en underkjeve. Jeg har laget noen prototyper og nå trenger jeg mer filament for å lage den endelige modellen slik at den blir fin, sier Orskaug.

– Her hos 3DNet får jeg mye bra tekniske råd. Gutta er veldig kunnskapsrike, og jeg har hatt mindre behov for hjelp etter at jeg fikk veiledning og kjøpte 3D-skriver her hos dem. De bygger et bra forhold til kundene sine, mener Orskaug.

– Jeg brukte et par kvelder på å sette meg inn i programmet Fusion 360. Det er virkelig verdt å lære seg, og for en som er litt interessert er det lett å lære. Nå kan jeg lage mine egne ting og skrive dem ut, sier han.

Per Vollset (f.v.) og Martin Rygh diskuterer kreative ideer. Vollset setter pris på 3DNet-guttas store entusiasme for det de driver med. Foto: Aksel I. Edgar-Lund/Tek.no

Per Vollset er innom for å handle filament og ekstrautstyr til sin 3D-skriver. Han er relativt ny i gamet, men klinte likevel til og kjøpte seg en Ultimaker 3 før jul i fjor. Ultimaker 3 er absolutt i det dyrere sjiktet av 3D-skrivere for forbrukermarkedet.

– Men jeg elsker skikkelig verktøy! Jeg har tenkt å lage ting som forbedrer livet mitt til daglig. Det kan være praktiske ting til huset eller sykkeldeler for eksempel. Det blir i hvert fall ingen vaser eller plastfrosker, forsikrer Vollset.

– Jeg fikk høre om 3DNet fra en kompis, og jeg har besøkt dem et par ganger. Jeg synes det er kult at de har så bra entusiasme. Vi blir gira på det vi driver med, og jeg setter pris på at de er så personlig engasjert, sier Vollset.

Vil du prøve deg på 3D-skriving?

