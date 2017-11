Det er ikke alt i dataverdenen som holder koken i flere tiår, men RAID – opprinnelig en forkortelse for redundant array of inexpensive disks – kan smykke seg med å ha 30-årsjubileum denne uka.

Konseptet med å la flere harddisker jobbe som én ble kokt sammen av Randy Katz, David Patterson og Garth Gibson ved University of California, Berkeley i USA. Idéen var at flere mindre og «rimelige» disker som samarbeidet burde kunne matche harddisker med bedre ytelse og større kapasitet.

I senere tid har «I»-en i RAID gjerne blitt byttet ut med independent, da harddisker ikke lenger koster skjorta.

Men i 1987 var harddisker dyre greier, og det å spare penger var en viktig drivkraft. Først året etter ble den vitenskapelige artikkelen A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID) publisert, men 1987 regnes likevel som året RAID ble til.

RAID 0 striper og RAID 1 speiler.

De tre oppfinnerne definerte flere RAID-«nivåer» som gjorde at et oppsett med flere disker kunne ta forskjellige roller etter behov.

Visse konsepter, som RAID 1 – også kjent som diskspeiling – var kjent fra tidligere og strengt tatt ikke noe nytt. Men med RAID ble det hele forenklet og satt i system.

Holder koken

Nå som vi skriver 2017 brukes RAID fremdeles, men det er nok først og fremst de av oss med noen år på baken som har personlig erfaring med å eksperimentere med dette.

Og da har nok RAID 0 vært det vanligste å prøve seg på. Dette nivået sørger for at data stripes eller fordeles over flere harddisker slik at lese- og skriveytelsen forbedres.

NAS-er og hjemmeservere kjører gjerne RAID. Foto: Vegar Jansen, Hardware.no

Med dagens kjappe SSD-er er det kanskje ikke lenger noen stor grunn for den vanlige databruker å lefle med dette, men visse entusiaster har det fremdeles gøy med RAID 0.

De aller fleste bruker nok nå RAID på grunn av redundansen og den ekstra sikkerheten dette gir. Vanlige NAS-er for hjemmet kjører gjerne RAID 1 eller RAID 5, men RAID 6 – som vi ser i flere proffe serveroppsett – er heller ikke uvanlig.

Det ser altså ut til at vi kommer til å ha våre RAID gående i en god del år til.

RAID er kanskje gammelt, men datamusa er enda eldre:

Nostalgi: Femti år med mus »

(Kilde: ExtremeTech)