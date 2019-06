Søndag kveld kunne 14-åringen Endre «Endretta» Byre lene seg fornøyd tilbake i gamingstolen på gutterommet sitt i Stavanger. Han hadde akkurat vunnet 60 000 dollar, over en halv million kroner, i en Fortnite-turnerning mot de aller beste spillerne i Europa.

Til tross for sin unge alder følges «Endretta» av tusenvis andre gamere på videoplatformene Twitch og YouTube, som alle så han kapre 1. plassen i Fortnite Europa i World Cup-kvalifiseringen som sluttet 9. juni.

Med 70 poeng plasserte han helt øverst blant tusenvis av spillere, og vant mer penger enn de fleste 14-åringer noen gang har sett.

Men pengene ser han bare på som en bonus. Et lite steg mot et enda større mål. Det er nemlig kvalifiseringen til verdensmesterskapet som går av stabelen i New York i slutten av juli som virkelig er den store seieren. Der er hele premiepotten på svimlende 30 millioner dollar – omtrent 260 millioner kroner.

Resultatlista fra kvalifiseringen.

Det var tett i toppen på den siste kvalifiseringsrunden, og Endretta fikk en knepen seier med bare ett poeng foran andreplassen. Resultatet gir imidlertid ikke et helt riktig bilde av prestasjonens størrelse. Det ble spilt totalt ti runder Fortnite for å komme frem til poengsummene over, og av spillerne du ser på topplisten var det kun de åtte første som kvalifiserte til verdensmesterskapet. Endre spilte imidlertid så bra at han allerede etter de fem første rundene i praksis hadde kvalifisert. Dermed var de fem siste rundene mer eller mindre en ren seiersparade.

Endre, bedre kjent som «Endretta». Foto: Privat

Hovedpersonen selv har enda ikke helt fått tilbake fatningen når vi intervjuer ham:

– Det har nesten ikke gått opp for meg hvor stort dette er enda. Det er helt sykt! Jeg har aldri vært i New York før heller, så det blir jo mer eller mindre som en ren ferie å regne, sier en svært glad og opprømt Endre.

Han sier det er familien og støtte fra Fortnite-miljøet, samt de som ser på ham, som har gjort at han har klart å hevde seg så godt i toppen i Europa, som anses å være den sterkeste regionen i verden blant Fortnite-spillere:

– Jeg har hatt et ekstremt godt apparat rundt meg. Faren min og broren min har vært veldig støttende hele veien, og hjulpet meg med alt. Det er jeg sinnsykt glad for – og jeg er selvfølgelig veldig, veldig glad for at jeg kvalifiserte!

Hvordan fungerer kompetitiv Fortnite?

Men, hvordan fungerer det hele? Vel, for de uinnvidde: Fortnite Battle Royale er som det alltid har vært. 100 spillere slippes ut over en svær øy, leter etter våpen og andre nyttige gjenstander og slåss til det kun er én spiller igjen. Spillerne trykkes stadig tettere sammen, ved hjelp av en skadelig sirkel som blir mindre og mindre. I vanlig modus sørger dette for konfrontasjoner, og dermed færre og færre spillere.

Fortnite introduserte imidlertid for en tid tilbake en egen modus kalt «Arena», der man kan bygge seg opp såkalte «Hype»-poeng og rykke opp i ligaer. Spillerne i den øverste ligaen får spille ukentlige semifinaler, og de 3 000 beste herfra får spille i selve finalene. De som vinner her får dra til New York og spille med de aller beste fra hele verden om en total premiepott på 30 millioner dollar. Med flere millioner spillere bare i Europa, er Endres seier dermed voldsomt imponerende.

Hype-poeng bygges for øvrig opp av å vinne, eliminere andre spillere og – ikke minst – av å overleve lengst mulig. Dette har en snodig effekt: konfrontasjonene den stadig mindre sirkelen vanligvis sørger for skjer nesten ikke, fordi alle forsøker å overleve lengst mulig. Spillerne kan dermed bli svært hektisk mot slutten av spillet, som vist her fra Endrettas egen YouTube-kanal:

Det kreves med andre ord svært gode reaksjoner, koordinasjon og forståelse av spillet for å klare seg i slutten av en kompetitiv Fortnite-runde. Det kreves også skikkelig kraftig utstyr på maskinvarefronten, og dét kan Endre heldigvis skryte av å ha. Bare ta en titt på lista under:

Klikk her for å se Endrettas PC-spesifikasjoner: Prosessor : Intel Core i7-8700

: Intel Core i7-8700 Grafikkort : ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini

: ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Mini Hovedkort : ASUS Prime Z370-A

: ASUS Prime Z370-A Strømforsyning : EVGA G2 750W

: EVGA G2 750W Lagring : Samsung 970 EVO Plus 500 GB

: Samsung 970 EVO Plus 500 GB Minne : 16 GB G.Skill Trident Z @ 3 000 MHz

: 16 GB G.Skill Trident Z @ 3 000 MHz Kabinett : Phanteks Eclipse P400S

: Phanteks Eclipse P400S Skjerm: Acer Predator XB271HA, 1440p @ 165hz

– En helt ekstrem prestasjon av en 14-åring

Thomas Paste Kristensen, Norges største norskspråklige streamer, mener det Endre viste i finaleomgangene var helt ekstremt:

Thomas Paste Kristensen er Norges største (norske) streamer. Foto: Privat

– Det er jo helt drøyt at en 14-åring får til noe sånt, det er en ekstrem prestasjon, rett og slett. De to første rundene hans var det sjukeste jeg har sett. To seiere på rad er helt supersjeldent i kompetitiv sammenheng, og å gjøre det i World Cup er helt sinnsykt, sier Paste.

Han påpeker videre at du i praksis bare kunne tatt vekk de tre siste rundene hans, uten at det ville gått ut over prestasjonen hans.

– Det Endre viste var i verdensklasse, helt i toppen. Hvis han fortsetter i dette løpet, holder denne formen frem til New York, så klarer han å hente inn enda mer. Det viktige nå er å ha beina planta på jorda, mener Kristensen, bedre kjent som bare «Paste».

Han har for øvrig også hatt med Endretta på sin kanal flere ganger, og har noen tanker om hva 14-åringen gjør så riktig. Først og fremst:

– Han er en end game-maskin (slutten av spillet, red. anm.). Han vet akkurat når han skal trekke seg ut, når han skal angripe og hvordan han kan spille på det han har i inventory-et sitt. Han er «aggressiv-defensiv»; han slakker av når han må, og gir på når det trengs. Han angriper når folk minst venter det. Å spille bra taktisk hjelper imidlertid ikke hvis du ikke treffer skudda.

– Endre treffer alle skudda sine, konkluderer Paste.

Endre selv mener selv også at det er sluttspillet han er best på, og peker på at han har fått hjelp fra flere gode spillere i Fortnitemiljøet – først og fremst Ola Løyning, bedre kjent som «Sjokoladen».

– Ola hjalp meg veldig mye med å bli god på end game, og det var han som først så potensialet mitt da jeg begynte å strømme daglig på Twitch i januar. Han har gjort meg veldig strategisk. Han trodde på meg, og det motiverte meg veldig. Det setter jeg stor pris på.

Her kan du se høydepunktene fra Endres kvalifisering.

Endre har også spilt Fortnite lengre enn de fleste. Faktisk startet han allerede to dager etter at spillet kom ut, og er altså blant de få som har spilt i snart to år. Likevel begynte han ikke å spille seriøst med mål om å kvalifisere før for tre måneder siden.

Og siden da har det blitt veldig mange timer foran skjermen, skal vi tro hovedpersonen selv. Men selv ikke dette er godt nok for å vinne i New York, og derfor har Endre sikret seg på flere fronter:

– Jeg skal reise til Paris på bootcamp før New York, for å forberede meg. Der kommer jeg til å sitte sammen med flere andre gode spillere i Europa, og spille med lavest mulig ping (forsinkelse mellom PC og server, red. anm.). Det vil nok også gjøre meg bedre forberedt til New York.

Fikk besøk av flere verdensstjerner mens han kvalifiserte

Det var imidlertid ikke helt fritt for dramatikk under kampene for et par dager siden der Endretta kvalifiserte. Etter at han vant de to første rundene og spilte soleklart best også de to påfølgende, ble han nemlig gjenstand for stor interesse fra noen av verdens største Fortnitepersonligheter.

TFUE var blant de kjente spillerne som var innom Endrettas Twitch-kanal. Foto: Skjermdump/YouTube

Blant proffene som var innom kan nevnes Symfuhny, Chap, Cloakzy og – ikke minst – TFUE. Sistnevnte, med sine nesten 11 millioner abonnenter på YouTube, er en av desidert største esport-profilene i verden.

Dette gjorde, ikke overraskende, at Endre ble noe satt ut – ettersom alle sammen kom rett inn i direktesendingen hans på Twitch. Dermed var det duket for både gråt og latter – men resultatet var uansett at fatningen nok ikke var helt der de siste fem rundene. Som vi vet, så gjorde det da heller ikke noe, men Endre beskriver det hele som surrealistisk:

– På et tidspunkt var det over 30 000 som satt og fulgte med i livestrømmen min. Det var helt sykt, og dét, kombinert med at jeg «visste» at jeg hadde kvalifisert meg, gjorde at jeg mistet litt fokus de siste fem rundene.

Likevel endte han altså opp med å plassere øverst i hele solokvalifiseringen – som første nordmann noensinne. Det gjenstår fortsatt en duos-kvalifisering 20.-21. juni, der Endre altså vil spille sammen med en partner i en separat kvalifisering. Ellers gjenstår det bare å se hvordan det går i New York – og ønske Endre lykke til.

PS: Det er for øvrig også tre andre spillere med base i Norge, hvorav én dansk, som har kvalifisert til New York. Ingen av dem kom imidlertid på førsteplass i sine kvalifiseringer, slik som Endretta.

Vil du selv bli god i battle royale-spillet?

GUIDE: Dette grafikkortet trenger du for å spille Fortnite »