Får du kvaliteten du betaler for i Spotify?

Har du byttet telefon i det siste? Det første man gjør etter et slikt bytte er gjerne å installere sine vante tjenester og mest brukte apper. Men noen ting går fort i glemmeboka - spesielt om de ikke er så enkle å merke. Hvis en av dine faste apper heter Spotify kan det hende du ikke får lydkvaliteten du betaler for.

Unngå den dårligste kvaliteten

Appen installeres nemlig med såkalt «normal» kvalitet som standardvalg dersom du laster ned spillelistene dine. Det betyr faktisk at spillelistene dine lastes ned i den dårligste kvaliteten Spotify tilbyr, eller ved 96 kbit/s, om du snakker nerd.

Skal du bruke Spotify fullt ut på mobil, må du ha et betalt abonnement, og i det abonnementet betaler du også for å få den beste lydkvaliteten tjenesten tilbyr.

Så hvorfor laste ned i dårligere kvalitet enn du kan? Det finnes fornuftige svar, så som at du trenger å laste ned mye på kort tid, eller at du har en mobil med for liten plass, uten minnekort som kan avlaste.

Men har du både tid og tilstrekkelig plass på mobilen, eller et minnekort med grei størrelse, velger Spotify uansett den best egnede lagringen selv. Og da er det like greit å aktivere den maksimale kvaliteten.

Les også: Snart skal Spotify gi deg musikk i mye bedre kvalitet

Vanlig strømming skjer i beste mulige kvalitet

For vanlig avspilling velger Spotify selv kvaliteten avhengig av hvor god nettlinje du har. Det betyr at lydkvaliteten går helt opp til det maksimale dersom nettverket klarer det, og helt ned i absolutt minimum dersom nettverket ikke er godt nok. Dette er i bunn og grunn en utmerket løsning som ikke krever inngripen fra deg; den spiller automatisk så godt som den kan.

Dersom du spiller av fortløpende i appen uten å laste ned faste spillelister trenger du altså ikke følge dette rådet. Men det kan være greit at bryteren er satt i utgangspunktet, for den er lett å glemme den dagen du plutselig finner en spilleliste du vil ta vare på i fall dekningen forsvinner eller datakvoten er tom.

Se hvordan du skrur på den beste kvaliteten i bildekarusellen under. Her er det litt ulik fremgangsmåte for iOS og Android, så hvis du bruker iOS bla forbi de fire Android-skjermene.