Falskt Adblock-program snek seg inn i Googles appbutikk

Det hender stadig at det dukker opp uvelkomne elementer i de store appbutikkene, og nå kan blant andre The Verge melde at et program som utga seg for å være det kjente annonseblokkeringsprogrammet Adblock nylig dukket opp i Chrome-butikken.

Det falske programmet, som altså er en utvidelse til Chrome-nettleseren, dukket opp under navnet «AdBlock Plus» og med en logo som er identisk med den legitime utgaven av programmet. Det ble først offentliggjort av Twitter-kanalen SwiftOnSecurity.

Google allows 37,000 Chrome users to be tricked with a fake extension by fraudulent developer who clones popular name and spams keywords. pic.twitter.com/ZtY5WpSgLt — SwiftOnSecurity (@SwiftOnSecurity) October 9, 2017

Skal ha blitt lastet ned av flere titalls tusen

Forskjellen er at det falske programmet bruker en stor «B» i navnet, noe den vanlige versjonen ikke gjør. Dette var nok til å lure rundt 37 000 personer, som ifølge SwiftOnSecurity allerede skal ha lastet ned det falske programmet.

Utvidelsen skal imidlertid nå være fjernet fra Chrome-butikken. Det er ennå uvisst om AdBlock Plus var et ondsinnet program og hva slags informasjon det eventuelt har samlet inn fra brukerne som lastet ned og installerte utvidelsen.

Google har trappet opp innsatsen i senere når det gjelder å luke bort forkledde og potensielt farlige programmer i sine nettbutikker, men som dette siste eksemplet viser er det vrient å få med seg alt.

I slutten av august meldte vi at Google hadde fjernet flere hundre applikasjoner med ondsinnet programvare som ble brukt til å utføre DDoS-angrep mot brukere i over 100 land for å presse dem for løsepenger. Google har også innført tiltak for å nedprioritere apper av dårlig kvalitet til fordel for de gode appene.

