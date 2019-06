Fallout og Youtube er på vei til Teslas elbiler

På den store spillmessen E3 dukket plutselig Tesla-sjefen Elon Musk opp for å bekrefte at Bethesda-spillet Fallout Shelter er på vei til Teslas biler.

Spillet er en «spinoff» fra den kjente Fallout-serien, og ble opprinnelig sluppet som et mobilspill i 2015. Nå skal det imidlertid portes over til Teslas biler.

Selskapet jobber visst også med å få over en YouTube-app til bilenes hovedskjerm, men noen nøyaktig lanseringsdato for de to appene ble det ikke sagt noe om.

Flere spill på vei

Tesla begynte å implementere spill i bilene sine i den såkalte Version 9-oppdateringen i fjor høst, men da var det bare gamle spill fra Atari som var tilgjengelig. I det siste har det blitt tydelig at langt mer moderne spill er på vei.

tidligere denne måneden fortalte Elon Musk at de har fått det populære indiespillet Cuphead til å kjøre på Tesla, som kan styres via en USB-tilkoblet spillkontroller.

Cuphead demonstrert i en Tesla Model 3, med en tilkoblet Xbox-kontroller. Foto: Tesla

Bilspillet Beach Buggy Racing 2. Foto: Tesla

I tillegg er det spillet Beach Buggy Racing 2 også på vei, som kan styres med bilrattet og pedalene. Under presentasjonen på E3 poengterte imidlertid Musk at de har lagt det opp slik at du kan akselerere i spillet med skrollehjulet på rattet, og ikke gasspedalen, for å være helt sikker på at du ikke plutselig starter bilen mens du spiller.

Alle disse spillene forutsetter at bilen står stille og er satt i parkeringsmodus.

Du kan se Elon Musk presentere de nye spillene på E3 i denne YouTube-videoen.

Dårlig med lagringsplass

Et problem med alle de nye spillene er at de krever mye lagringsplass, noe Teslaene ikke er utstyrt med.

– Vi hadde ikke planlagt å ha spill installert på bilene da vi lagde dem, så det kan hende du er nødt til å bestemme deg for hvilket spill du vil spille, og deretter laste det ned. Hvis du vil spille et annet spill må du nok slette det første, før du kan laste ned det neste, forklarte Musk.

Den begrensede lagringsplassen gjør også at ikke hele spillet blir tilgjengelig. For Cuphead betyr det for eksempel at bare «Inkwell Isle One»-delen av spillet blir tilgjengelig å spille.

Cuphead er ventet å komme til Teslaer i løpet av sommeren, skriver The Verge.