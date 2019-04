Nyhetsstrømmen din på Facebook er en nøye utvalgt strøm av innhold fra en rekke forskjellige kilder. Enten det er innlegg fra venner, nyhetslenker fra et nettsted som Tek.no eller videoer fra en nettside, er det en algoritme som bestemmer hva slags innhold den tror du vil like best.

Nå jobber Facebook med å gjøre avgjørelsene denne automatiske algoritmen tar mer synlig. Via en knapp på hvert innlegg vil du kunne se nøyaktig hvorfor du ser innlegget. For eksempel vil det kunne stå at «Du ser dette innlegget fordi du er medlem i gruppe x», eller fordi du har likt et tidligere innlegg av den samme personen nylig. Det melder The Telegraph.

Dette er data Facebook alltid har brukt for å bestemme hvordan nyhetsstrømmen til hver enkelt bruker skal se ut, men dette er første gang de velger å vise det for brukeren selv.

Lar deg kontrollere nyhetsstrømmen selv

I tillegg til å bli informert om hvorfor du ser et innlegg, vil du også kunne justere på innstillingene selv for å eventuelt begrense den typen innlegg. Du vil for eksempel kunne begrense innlegg i nyhetsstrømmen fra en Facebook-gruppe du er medlem i, eller fra en konkret person.

Dette er delvis mulig i dag også, men så fort den nye oppdateringen rulles ut vil du få snarveier for å for eksempel kunne bestemme rekkefølgen på innlegg og hvilke du vil ignorere helt.

Tydeliggjør hvorfor du ser annonser

Slik ser det ut i dag hvis du lurer på hvorfor du ser en spesifikk annonse. I den nye oppdateringen som rulles ut nå vil du få enda mer informasjon. Foto: Skjermdump, Facebook

I tillegg til å tydeliggjøre hvorfor du ser innlegg fra venner, grupper og nettsider du følger, skal Facebook også gjøre det tydeligere hvorfor du ser annonsene i nyhetsstrømmen din. Dette kan du gjøre i dag også ved å trykke på den lille menyknappen på et innlegg og trykke på «Hvorfor ser jeg dette». I dag kan du se at du for eksempel befinner deg i aldersmålgruppen til en annonsør, og det er derfor annonsen dukker opp for nettopp deg. I den nye oppdateringen skal dette bli enda tydeligere.

I tillegg til vanlig demografidata skal du også få beskjed om hvis eller når en annonsør laster opp din personlige data til databasen sin, som e-post og telefonnummer, og hvorvidt de samarbeider med en annen annonsør for å nå deg med en annonse.

Når kommer dette til Norge?

De nye funksjonene rulles ut fortløpende, og flere brukere i USA har meldt at de har fått dem. Vi testet mandag morgen her i Tek.no, og har foreløpig bare tilgang til den eldre varianten, hvor du kan begrense eller blokkere innlegg fra spesifikke brukere, eller få demografidata fra annonsører.

Som oftest rulles slike store oppdateringer ut gradvis, og ikke alle vil få tilgang fra dag én. I løpet av uke bør du imidlertid kunne få bedre kontroll over nyhetsstrømmen din.

