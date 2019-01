Facebook tester ut ny tjeneste for tenåringer kalt LOL

Facebook mister stadig flere yngre brukere til andre sosiale medier, og nå har de satt igang en ny strategi for å gjøre seg mer relevant blant tenåringer.

De jobber nemlig med en ny tjeneste kalt LOL, som er ment å appellere til yngre tenåringer. Det melder nettstedet TechCrunch.

Kategoriserer morsomt innhold

Det er fortsatt ikke sikkert om det blir en separat app eller en del av den vanlige Facebook-appen, men premisset er uansett veldig enkelt. LOL er rett og slett en strøm fylt av «memes» og GIF-er brukere kan bla seg rundt i, kategorisert i temaer som «dyr», «rampestreker» (pranks) og «fails».

LOL blir nå testet ut av 100 high school-elever i USA, tilsvarende videregående-alder her i Norge. De har fått den vanlige «Watch»-knapp i Facebook-appen byttet ut med en LOL-knapp, men dette skal bare være tilfelle under testperioden for å oppmuntre til hyppig bruk.

Slik ser Facebook LOL ut. Foto: Facebook/Tech Crunch

Latterligjøres

Etter at det ble kjent at Facebook jobber med LOL har det haglet kritikk fra alle mulige hold.

Nettstedet Tech Crunch, som var de første til oppdage Facebooks planer, sier innholdet i LOL er flere uker gammelt, og oppleves som utdatert blant de få brukerne som har fått tilgang.

– Våre kilder sier at LOL-designet føles «cringey». Som at Facebook prøver forgjeves å være ung og hip, skriver Tech Crunch.

The Verge påpeker også at dette langt ifra Facebooks første forsøk på å gjøre seg selv relevant hos en yngre målgruppe. I 2014 slapp de for eksempel appen Slingshot, som etterlignet Snapchat i både form og funksjon. Det tok ikke mange månedene før appen ble forkastet.

