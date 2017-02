Facebook slipper TV-app

For litt siden kunne vi melde om kilder som hevdet at Facebook hadde planer om å lansere en TV-applikasjon til strømmebokser som Apple TV. Nå bekrefter Facebook i en pressemelding at en videoapp faktisk er underveis, men kanskje ikke helt i den formen vi først fikk signaler om.

Den nye videoappen til Facebook er først og fremst ment som en ny måte å spille av Facebook-videoer på store skjermer, og er altså ikke i utgangspunktet en potensiell Netflix-konkurrent.

Kommer til flere plattformer

Facebook skriver at den nye appen kan brukes til å spille av videoer som er delt av venner, videoer fra sider som du følger, live-videoer og videoer som anbefales utfra interessene dine.

En annen ny funksjon gjør det mulig å minimere videoer for å spille dem av mens du blar videre nedover i nyhetsstrømmen. Foto: Facebook

Meningen er også å tilrettelegge for å se videoer du har lagret og for å se videoer som du har sett, lastet opp eller delt om igjen. Appen skal i utgangspunktet slippes til Apple TV, Amazon Fire TV og smart-TV-er fra Samsung, men flere plattformer skal følge etter.

Utover dette foreligger det ennå ikke så mange detaljerte opplysninger om den nye appen når det gjelder funksjoner og grensesnitt. Den skal rulles ut i app-butikker snart, men har fremdeles ikke fått en spesifikk dato.

Videoer får autoavspilling med lyd

I samme slengen kunngjør Facebook for øvrig også et knippe andre videorelaterte oppdateringer. En av disse er at videoer i nyhetsstrømmen nå vil spilles av med lyd, på en slik måte at lyden fases inn og ut etter hvert som du blar gjennom strømmen. Funksjonen kan slås av i innstillingene.

Dette er en funksjon som allerede har blitt lansert i begrenset omfang tidligere, men som nå skal få en bredere utrulling. Ellers skal det nå bli lettere å bla gjennom nyhetsstrømmen ved at man nå kan minimere videoer du starter i nyhetsstrømmen til et «bilde-i-bilde»-format som kjører i hjørnet mens du kikker på andre innlegg.

Videoene kan da dras ut til et valgfritt hjørne på skjermen, og på Android-plattformen kan du fortsette å spille av videoen selv etter du har gått ut av Facebook-appen. En introduksjon til de nye funksjonene ser du under.

