Facebook skal rangere kommentarer og innlegg

I dag oppdateres Facebook, varsler selskapet i et nytt blogginnlegg.

Denne gangen gjelder endringen kommentarer og innlegg, som Facebook vil rangere for å fremheve de aller beste.

Fremhever de beste, skjuler de verste

Det meste av innholdet du ser på Facebook er allerede styrt av en rekke algoritmer som vurderer hva du vil være interessert i å se. Det samme gjelder det nye rangeringssystemet av kommentarer. Facebook vil for eksempel fremheve kommentarer under et innlegg som har blitt besvart av personen som skrev det opprinnelige innlegget.

De vil også rangere kommentarer basert på hvor mange kommentarer det har fått og hvor mange som har likt eller reagert på det.

Dette betyr også at dårlige kommentarer, som ikke bidrar til den større samtalen innlegget kanskje handlet om, vil skjules. Dette mener Facebook vil bidra til å skape bedre samtaler på plattformen sin.

Kan skrus av

Det nye rangeringssystemet vil gjelde offentlige innlegg, og vil være skrudd på som standard. Selv om Facebook styrer hvilke kommentarer som vil bli fremhevet og tydeliggjøres, vil du fortsatt ha muligheten til å slette eller skjule kommentarer på siden din.

De skriver også i blogginnlegget sitt at det nye rangeringssystemet er valgfritt. Skulle du drive en stor gruppe på Facebook eller om du er en offentlig person med mange følgere, er det opp til deg selv om du har lyst til at Facebook automatisk rangerer kommentarene, eller om det skal være «fritt vilt».