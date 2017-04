Facebook måtte punge ut for VR-tyveri – Nå forsvinner Oculus-grunnleggeren fra selskapet

Facebooks berømte oppkjøp av Oculus VR har mildt sagt ikke vært helt problemfri. I januar kom det frem at Facebook og Oculus VR hadde blitt saksøkt for tyveri av VR-teknologien, og i februar ble de dømt til å betale en saftige erstatningssum til saksøkeren ZeniMax. Nå har det skjedd enda en dramatisk utvikling.

Som Business Insider melder forlater nemlig selveste grunnleggeren av Oculus VR, Palmer Luckey, nå begge selskapene.

– Vil bli dypt savnet

Det skal ikke være klart hvorvidt fratredelsen skjer på frivillig grunnlag eller om han ble avskjediget. Luckey har holdt en lav profil den siste tiden etter at nettstedet The Daily Beast avslørte at han har gitt økonomisk støtte til en konservativ gruppe som som sirkulerte anti-Hillary Clinton-meldinger på Internett.

Oculus Rift er en av hovedaktørene på VR-markedet, men har hatt en farefull ferd. Foto: YouTube/Oculus VR

Det er imidlertid uvisst om denne hendelsen har noe sammenheng med Luckeys nylige fratredelse. Talspersoner uttalte uansett overfor Business Insider at Oculus VR er takknemlige for grunnleggerens svært viktige bidrag til VR-teknologien, og at han vil bli dypt savnet av selskapet.

Palmer Luckey startet Kickstarter-kampanjen for Oculus Rift tilbake i 2012, og samlet inn store beløp til prosjektet i løpet av kort tid. Den kjente spillutvikleren John Carmack ble med i Oculus VR i 2013, og året etter ble selskapet kjøpt av Facebook for 2 milliarder dollar.

Ble beskyldt for kontraktsbrudd

Carmack sitt spillstudio Id Software eies av et selskap som heter ZeniMax, som altså nylig saksøkte Oculus VR og Facebook med anklager om at Carmack tok med seg VR-relatert, intellektuell eiendom da han gikk over til disse selskapene, uten tillatelse og kompensasjon.

Søksmålet inneholdt beskyldninger om blant annet kontraktsbrudd, deling av bedriftshemmeligheter og brudd på opphavsretten. Da dommen falt i februar fikk ZeniMax delvis medhold, og Oculus VR ble dømt til å betale 500 millioner dollar i erstatning, hvorav 250 millioner må betales av Palmer Luckey, Oculus VR og sjefen i selskapet Brendan Iribe.

ZeniMax var for øvrig ikke fornøyd med dommen og har nå også bedt en federal dommer om å utstede en rettsordre for å stanse Oculus' videre bruk av kode som VR-teknologien baserer seg på. Dersom selskapet får gjennomslag for dette kan konsekvensene bli ganske store og blant annet føre til at antall spill og annen programvare til Oculus Rift blir sterkt begrenset.

