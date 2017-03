Facebook lanserer en egen VR-app

360-gradersvideoer- og bilder, ofte litt feilaktig kalt «VR», er i skuddet som aldri før, og både Facebook, YouTube og andre har kastet seg på karusellen. Nå har førstnevnte imidlertid tatt satsingen enda litt lenger. Facebook kunngjør nemlig nå en egen, separat applikasjon spesifikt for 360-gradersinnhold.

Den nye appen heter passende nok Facebook 360 og retter seg hovedsakelig mot innehavere av de mobilbaserte VR-brillene Samsung Gear VR.

Appen fungerer ved å samle alt innhold som er laget i 360 grader på ett sted, slik at det blir enklere å finne frem i dette innholdet for brukeren.

Foto: Facebook

Populært innhold

Den nye applikasjonen er delt inn i fire «strømmer». Én av strømmene lar deg oppdage det mest populære VR-materialet fra organisasjoner og andre innholdsprodusenter, mens en annen gir enkel tilgang til 360-gradersinnhold som enten vennene dine eller sider du følger på Facebook har lagt ut.

I tillegg til dette byr appen på muligheten til å kjapt finne frem til det innholdet du har lagret fra nyhetsstrømmen din til senere, samt en «tidslinje» som gir tilgang til 360-gradersvideoer- og bilder som du har lastet opp selv.

Fra appen kan du ellers reagere på alt VR-innholdet og dele det på Facebook. Ifølge Facebook er alle disse funksjonene bare begynnelsen, så flere sosiale funksjoner vil dukke opp i nær fremtid. Selskapet skriver at bakgrunnen for den nye appen er at 360-gradersinnhold har blitt populært på Facebook, med 25 millioner bilder og mer enn én million videoer som er lastet opp på tjenesten hittil.

Facebook 360-appen kan hentes ned gratis fra enten Oculus' mobilapp eller fra Oculus' hjemmeside.

