Facebook lanserer egen kameraløsning for videosamtaler

I en noe uventet vending har Facebook nå kunngjort et nytt stykke maskinvare, nemlig en komplett kameraløsning for videosamtaler. Den heter Portal og er ment å by på en enkel «handsfree»-løsning for folk som snakker mye på kamera.

Den velkjente avisen Forbes kaller produktet er det siste produktet du burde ønske deg til stuen. Kanskje ikke så rart med tanke på alt trøbbel Facebook har hatt den siste tiden med alt fra den enorme Facebook-skandalen til hendelsen forrige uke da 50 millioner kontoer ble hacket.

Portal kommer i to størrelser, hvorav den ene har en skjerm på 10 tommer med en oppløsning på 1280 x 800 piksler og den andre har en stor 15-tommers skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler.

En demonstrasjon av produktet ser du i videoen nederst i artikkelen.

Innebygget AI-løsninger

Produktet har bygget smart AI-teknologi inn i lyd- og kamerasystemene. Dette innebærer blant annet at kameraet automatisk følger handlingene ved å justere seg underveis, og at bildet utvides når flere folk entrer rommet for å få plass til alle i bildet.

15-tommersversjonen av Portal. Foto: Facebook

I tillegg skal mikrofonen være i stand til å forsterke stemmen til personen som til enhver til snakker, uavhengig av hvordan de beveger seg rundt i rommet, og uønsket lyd fra omgivelsene skal også renskes bort.

Ideen er altså at produktet hovedsakelig skal brukes med Messenger, hvor man skal enkelt skal kunne ringe opp venner kun med stemmen. Portal skal også fungere sømløst med mobilen eller nettbrettet, slik at det fungerer selv om kun den ene part er i besittelse av produktet.

Lover solid sikkerhet

Ellers gjør Facebook et stort poeng ut av at sikkerhet har fått et stort fokus med den nye kameraløsningen, som kanskje ikke er helt overraskende med tanke på senere tids avsløringer.

Man kan også kjøpe en rimeligere 10-tommersversjon av produktet. Foto: Facebook

Facebook sier at mikrofonen eller kameraet enkelt kan deaktiveres med ett enkelt trykk, og lover at ingen av videosamtalene blir lyttet til, sett på eller lagret på noe måte.

I tillegg sier selskapet at ingenting av AI-teknologien kjøres på Facebooks servere, men kun lokalt på selve enheten, og kameraet skal ikke være i stand til ansiktsgjenkjenning.

Facebook lover også at stemmekommandoer kun sendes til tjenestens servere etter at man aktiverer enheten med kommandoen «Hey Portal», og all stemmehistorikken kan slettes fra loggen.

Om man kan stole på at alt dette fungerer etter hensikten får bli opptil enhver å avgjøre.

Portal skal kun slippes i USA i denne omgang til en pris på 199 dollar for 10-tommeren og 349 dollar for 15-tommeren. Norsk pris og lansering er ennå ikke kjent.

Les også: 50 millioner Facebook-kontoer ble hacket – slik klarte de det »