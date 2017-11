– Facebook er designet for å utnytte menneskets psykologi

Svært mange finner utvilsomt stor nytteverdi i Facebook med tanke på at tjenesten tross alt har over to milliarder brukere, men kongen av sosial medier har såvisst også sine kritikere. En av dem er Sean Parker, som var sjef hos Facebook i tjenestens tidlige fase.

Under en begivenhet i regi av Axios nylig kom Parker med svært krass kritikk av Facebook.

– Det er en sosial valideringsloop. Akkurat den type ting en hacker som meg selv ville kommet på, fordi du utnytter en sårbarhet i menneskets psykologi, sa Parker i et intervju under begivenheten.

Bekymret for effektene

Ifølge Parker er Facebook designet spesifikt for å gjøre folk avhengige og for å få folk til å tilbringe så mye tid som overholdet mulig på tjenesten, og mekanismer for å oppnå dette ble bevisst bygget inn i tjenesten.

– Tankeprosessen som gikk med til å bygge disse applikasjonene, hvorav Facebook var den første, handlet om hvordan vi kunne konsumere så mye av tiden din og oppmerksomheten som mulig.[...] Og det betyr at vi vi må gi deg en dose dopamin innimellom, når noen liker eller kommenterer et bilde eller innlegg, fortalte Parker.

Både han selv, Mark Zuckerberg og andre skal ifølge Parker ha vært fullstendig klar over konsekvensene av hva de gjorde, men gjorde det likevel. Selv er han blant annet bekymret over hvilke effekter Facebook har på sosiale forhold, produktivitet og ikke minst effekten som fenomenet har på hjernen til barn.

Sean Parker tiltrådte som Facebooks første sjef noen måneder etter tjenestens oppstart i 2004 og var blant annet ansvarlig for å tiltrekke noen av de første investorene. Før dette var han en av grunnleggerne av Napster. I dag er han tungt involvert i filantropi gjennom hans stiftelse Parker Foundation.

