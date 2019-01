Facebook betaler tenåringer for tilgang til bilder og meldinger

En fersk artikkel hos amerikanske TechCrunch avslører at Facebook de siste tre årene har betalt unge helt ned i 13-årsalderen for å få overvåke all mobilbruken deres.

Dette skal ha skjedd uten å opplyse om det til utenforstående, ved å skjule seg bak andre selskaper og ved å misbruke retningslinjer Apple har gitt for apper utgitt på iOS-plattformen.

Ga 20 dollar for en 13-årings digitale liv

TechCrunch's sak forteller om ungdommer helt ned i 13-årsalderen som har mottatt betaling på inntil 20 dollar hver måned for å la Facebook hente informasjon fra mobiltelefonene deres.

Dette inkluderer tilgang til private meldinger i sosiale medier, sendte bilder og videoer, eposter og nettleserhistorikk, samt til og med oppfordringer om å laste opp informasjon om kjøp gjort fra nettbutikken til Amazon i USA. Selv data fra sikre, krypterte sider kan ha blitt sendt giganten for analyse.

Rekrutterte gjennom tredjeparter

Måten Facebook skal ha skaffet seg tilgang til det digitale livet til tusenvis av unge på er gjennom å invitere dem til å bli såkalte Beta-testere. Rekrutteringen har imidlertid skjedd via tredjepartsselskaper som Applause, BetaBound og uTest, gjennom annonser på Facebook-eide Instagram.

De som lot seg verve og mottok betaling i bytte mot personopplysninger har ikke fått vite hvilket selskap som stod bak programmet før i aller siste steg, når de ble bedt om å installere en app kalt Facebook Research på telefonen sin.

Omgikk Apples retningslinjer

Selve datainnsamlingen har imidlertid ikke skjedd direkte gjennom Facebook Research-appen, men gjennom en egen VPN-tilkobling brukeren måtte aktivere og som sendte all datatrafikk via til Facebook.

Noe som ytterligere problematiserer måten Facebook har gått frem på er at de skal ha omgått Apples retningslinjer for betaprogram på iOS, som begrenser deltakere til maksimalt 10 000 personer og krever at alle apper skal forhåndsgodkjennes av Apple selv.

Facebook har omgått dette helt ved å be beta-deltakerne om å installere et såkalt rotsertifikat fra deres egen server. Rotsertifikater kan blant annet brukes av bedrifter for å installere interne apper på ansattes telefoner, eller holde nærmere kontroll med disse. Problemet for Facebook er at beta-appen ble distribuert utenfor selskapet og Apples beta-program og at rotsertifikatet ga full tilgang til telefonen det var installert på.

Med til historien hører det at Apple nylig kastet ut VPN-appen Onavo fra App Store etter at den brøt med retningslinjene deres. Dette var Facebooks egen VPN-app, og ifølge Gizmodo skal mye kode fra denne nå utestengte appen være å finne igjen i Facebook Research-appen, med referanse til de samme funksjonene og samme serverene data sendes til.

Samler info om nye trender og konkurrenter

Hvorfor Facebook har ønsket å samle inn mye svært personlig informasjon fra unge brukere har de ikke kommentert på, men TechCrunch spekulerer i at Facebook trenger innsikten i unges bruksmønster for å stagge denne aldersgruppens flukt fra plattformen.

Facebook Research-appen skal for øvrig gå under navnet «Project Atlas» internt hos Facebook, noe som vel kan være en indikasjon på selskapets ønske om å identifisere nye globale trender og konkurrenter før de blir et problem for dem. Det skal være gjennom informasjon fra lignende tjenester Facebook i 2014 fant ut at de var tjent med å kjøpe kommunikasjonstjenesten WhatsApp for 19 milliarder dollar.

Facebook: programmet er misforstått

OBS: Etter at TechCrunch omtalte saken har selskapet nå kommet med en uttalelse hvor det blir klart at de stanser innsamlingsprogrammet for alle iOS-brukere. Android-brukere som deler data med Facebook fortsetter imidlertid som før.

Til Gizmodo bestrider en Facebook-representant at markedsanalysen deres var forsøkt dekket over gjennom bruk av tredjeparter og at selskapet har spionert på brukere. Selskapet føler at markedsanalysen deres er misforstått og at viktige deler ar ignorert.

– Appen het jo nettopp Facebook Research. Det var ikke spionering ettersom alle brukere gjennomgikk en tydelig påmeldingsprosess hvor de ble bedt om tillatelser og dessuten ble betalt for deltagelsen. Under fem prosent av deltakerne var tenåringer, og alle hadde levert skriftlig godkjenning fra foresatte for å delta, skrier Facebook-representanten.

