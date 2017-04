Expert bytter navn til Power

Elektronikkjeden Expert har akkurat avslørt at de bytter navn på selskapet sitt. Det nye navnet skal være Power, som er det samme merkevarenavnet som de også bruker i Finland, Danmark og nå nylig Sverige. Expert måtte legge ned 73 butikker i Sverige da de gikk konkurs i 2012, men prøver seg nå igjen under navnet Power.

Slik ser den nye logoen ut.

Det var Dagens Næringsliv som først skrev om navnebyttet, hvor det kommer frem at det nye navnet også vil bety en endring i vareutvalg. Fremover skal fokuset ligge mer på dingser og tilbehør, i tillegg til deres nåværende produktsortiment.

– Tungt å revitalisere kjeden

Vi har kontaktet Power Norge for å høre mer om hvorfor de har valgt å bytte navn og hvor fort skiftet vil se her i Norge. Til Dagens Næringsliv har Expert-sjef Ronny Blomseth allerede utbrodert historien med et par detaljer:

– Vi lanserte «nye» Expert i 2013, men det har vært tungt å revitalisere kjeden. Det er ikke noe veldig galt med navnet, men det er et satt brand med en lang historie. For oss har det vært vanskelig å tilføre verdiene vi ønsker.