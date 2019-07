Europeisk rakettoppskyting feilet

Natt til torsdag ble en Vega-rakett fra Arianespace skutt opp fra Guiana Space Center i Kourou på Fransk Guyana.

Raketten skulle sende en FalconEye1-satellitt for De forente arabiske emirater ut i verdensrommet.

To minutter etter take off gikk det galt. Raketten begynte å avvike fra sin planlagte bane, og minutter senere konstaterte Arianespace at oppskytingen hadde feilet.

– Som du kan se, rundt to minutter etter take off, i andre fase, oppsto det store problemer som førte til at oppdraget feilet, sa Luce Fabreguettes i Airanespace rundt ni minutter etter at raketten hadde tatt av.

Raketten skal ha styrtet i Atlanterhavet nord for Fransk Guyana.

– På vegne av Arianespace ønsker jeg å beklage på det sterkeste overfor våre kunder, fortsatte hun.

Det er så langt ikke kjent hva som gikk galt.

– Vi vil kunne komme med informasjon om nøyaktig hva som har skjedd fra dataanalysene i løpet av de nærmeste timene.