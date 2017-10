EU vil tvinge nettjenester til å innføre «antipirat-filter» – møter sterke reaksjoner

EU er stadig på krigsstien mot piratene og deling av opphavsbeskyttet materiale. Nå melder TorrentFreak at et nytt forslag fra organisasjonen har møtt sterke reaksjoner fra folk som mener at selve ytringsfriheten står på spill.

Forslaget det dreier seg om ble lagt frem i september i fjor av EU-kommisjonen og vil forplikte internettjenester til å innføre tiltak som hindrer tilgang til opphavsbeskyttet materiale – deriblant teknologi som «gjenkjenner» innhold, står det i teksten.

Nylig fikk forslaget altså reaksjoner. I et åpent brev til EU-kommisjonen signert av en rekke europeiske rettighets- og ytringsfrihetsorganisasjoner hevdes det at forslaget fra EU vil medføre en uakseptabel overvåkning og filtrering av innhold på Internett.

– Vil medføre sterke restriksjoner

I brevet skriver organisasjonene at forpliktelsene i forslaget vil være umulige å overholde uten å pålegge sterke restriksjoner på borgernes fundamentale rettigheter.

Det hevdes i brevet at forpliktelsene vil skape en juridisk usikkerhet blant internettjenester som vil gjøre at de innfører streng overvåkning, filtrering og til og med blokkering av innhold fra EUs borgere for å unngå problemer for seg selv. Dette mener organisasjonene igjen vil gå utover kommunikasjons- og ytringsfriheten på nettet både for de som sender og mottar informasjon.

På bakgrunn av disse innvendingene ber de representerte rettighetsorganisasjonene om at EU sletter den delen av forslaget som omhandler dette punktet, kalt «Article 13». Punktet er en del av en større tekst som omhandler moderniseringsforslag i forbindelse med reformering av EUs digitale fellesmarked.

Som TorrentFreak peker på er det nå opptil EUs medlemsland å ta stilling til forslagene, så hva som skjer fremover, og hvordan det eventuelt vil påvirke Norge, er uvisst.

(Via Engadget)