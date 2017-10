EU tvinger Amazon til å punge ut 2,3 milliarder kroner

Det er en kjent sak at EU ikke alltid er på godfot med de store IT-selskapene, og nå er den mektige organisasjonen ute etter nettbutikkgiganten Amazon. EU mener nemlig at Amazon skylder en uhorvelig mengde skatt, melder blant andre nyhetsbyrået Reuters.

Det er det lille landet Luxembourg EU mener at Amazon skylder restskatt til, og summen ligger på intet mindre enn 250 millioner euro, som tilsvarer cirka 2,3 milliarder norske kroner.

Foto: Annette Shaff/Shutterstock.com

Mener de har fått urettferdige skattefordeler

Ifølge EUs konkurransekommisær Margrethe Vestager har Luxembourg gitt nettbutikkgiganten «urettferdige» skattefordeler, noe som skal ha ført til at tre fjerdedeler av selskapets overskudd ikke ble skattelagt.

I et svar på anklagen bedyrer Amazon at de ikke har mottatt noe form for spesialbehandling av myndighetene i Luxembourg, og at de har betalt skatt i henhold til både nasjonal og internasjonal lovgivning. Amazon uttalte at de vurderer å anke gigantregningen, og også Luxembourg skal være i ferd med å vurdere en juridisk respons.

Opprinnelig skal EU-kommisjonen ha vurdert å gi Amazon en skatteregning på hele 400 millioner euro, cirka 3,7 milliarder kroner, ifølge kilder som Reuters var i kontakt med. Den nye regningen er altså vesentlig lavere, men likevel betydelig.

Dersom Amazon faktisk ender opp med å måtte betale skatteregningen kan det få ganske alvorlige, økonomiske konsekvenser for nettbutikkgiganten. Som Reuters peker på opererer selskapet med ganske smale marginer, og hadde i 2016 en nettoinntekt på kun 2,6 milliarder dollar av en omsetning på 136 milliarder dollar.

EU ga nylig Google rekordstor bot: Selskapet slår imidlertid tilbake »