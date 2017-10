– EU skjulte en studie som viser at piratkopiering ikke skader salg

EU er blant organisasjonene som tidligere har gått hardt ut mot piratkopiering bevæpnet med undersøkelser som indikerer at piratkopiering fører til store tap for innholdsprodusenter. Nå blir de anklaget for å kanskje ikke har helt rent mel i posen på dette feltet.

Julia Reda, en representant for det tyske Piratpartiet og medlem i Europarlamentet, hevder nemlig at EU-kommisjonen skal ha hemmeligholdt en studie som indikerer at piratkopiering ikke skader salg.

Rapporten som EU bestilte er omfattende saker, og indikerte ingen tydelig sammenheng mellom piratkopiering og tapte salg generelt sett. Foto: Skjermdump

Undersøkelsen det dreier seg om ble bestilt av EU-kommisjonen i 2014, og ble utført av det nederlandske analysebyrået Ecorys. EU betalte 360 000 euro for arbeidet, omtrent 3,3 millioner kroner.

Ingen klar sammenheng

I 2015 ble rapporten, kalt «Estimating displacement rates of copyrighted content in the EU», overrakt EU-kommisjonen. Konklusjonen i rapporten var at sammenhengen mellom piratkopiering og redusert salg ikke var mulig å påvise entydig.

– Generelt sett viser ikke resultatene noe robust statistisk bevis på endring av salg som følge av brudd på opphavsretten på internett. Det betyr ikke nødvendigvis at piratkopiering ikke har noen effekt, men kun at de statistiske analysene ikke beviser med tilstrekkelig pålitelighet at det er en effekt, heter det i rapportens konklusjon.

Rapporten nevner imidlertid at det muligens kunne trekkes en parallell mellom piratkopiering av store Hollywood-filmer, såkalte «blockbuster»-filmer, og et fall i vanlig salg.

– Ingen tvil om hemmelighold

Julia Reda, medlem av EU-parlamentet og representant for det tyske piratkpartiet, mener EU-kommisjonen har skjult en rapport om piratkopiering med vilje. Foto: Ralf Roletschek

Rapporten fikk kun se dagens lys fordi Reda selv fikk tak i den ved hjelp av EUs egen offentlighetslov og publiserte den på sin egen blogg.

Til Tek.no forteller hun at hun ikke er i tvil om at EU-kommisjonen skjulte denne rapporten med vilje:

– I utgangspunktet ville jeg la tvilen komme til gode for Kommisjonen, og at de rett og slett hadde glemt at rapporten eksisterte. Men en såpass generøs tolkning av situasjonen ble imidlertid usannsynlig da vi oppdaget at de hadde selektivt sitert en del av rapporten i en akademisk artikkel publisert i 2016. Der ble det sagt at det eksisterte en kobling mellom ulovlige nedlastinger av blockbuster-filmer og tapte salg for de filmene. Det de derimot ikke nevnte var at rapporten ikke fant noen slik forbindelse for musikk, e-bøker eller spill. Tvert imot, i videospills tilfelle fant studien motsatt resultat, som indikerte at ulovlig deling av spill til slutt økte lovlig salg, forteller Redas i en e-post til Tek.no.

Lucía Caudet, talsperson for EU-kommisjonen, mener det ikke er noen tvil om at rapporten konkluderer at piratkopiering er skadelig. Foto: EC.europa

Bortsett fra Redas tolkning er det imidlertid ingen bevis for at rapporten har blitt holdt skjult med vilje. Talspersonen for EU-kommisjonen, Lucía Caudet, skriver i en e-post til Tek.no at saken er misforstått, og at EU-kommisjonen tolker innholdet i rapporten på en helt annen måte en Reda.

– Det er ingen tvil i rapporten om at piraktopiering påvirker det vanlige salget. Tvert imot, det mest relevante funnet i rapporten konkluderer at nesten halvparten (40 prosent) av de ulovlig sette filmene hadde ført til legitime salg hvis de ikke hadde vært tilgjengelig, forklarer Caudet.

Hun peker på at dette var det eneste tallet rapporten var relativt sikker på, mens tallene for musikk, e-bøker og spill ikke var konkluderbare.

– Dette er ikke et sammendrag, det er håndplukking av fakta

Caudet skyter også inn at et sammendrag av rapporten har vært offentlig tilgjengelig en god stund, og at en bokversjon av hele rapporten vil publiseres snart.

Dette svaret er ikke Reda fornøyd med. Sammendraget på 24 sider som Caudet peker til tar nemlig bare for seg piratkopiering av film, og ikke de andre aspektene av den komplette rapporten.

– At kommisjonen kan kalle dette ett sammendrag er en ganske alvorlig påstand. [...] Ingenting i publikasjonen hinter om at studien som den skal oppsummere har sett på andre type innhold enn bare 100 populære filmer. Det står til og med (feilaktig) at spørreundersøkelsen handler om film. Dette er ikke et sammendrag, det er håndplukking av fakta. På sitt beste er dette intellektuell uredelighet og muligens også brudd på forskningens etiske retningslinjer, skriver Reda til Tek.no.

Stiller spørsmål

Reda konkluderer med at EU-kommisjonens sammendrag, og deres svar i etterkant av avsløringene, viser en dårlig forståelse for hvordan forskning virker.

– De forteller åpenlyst at de har håndplukket resultatene som passet historien de ønsket å fortelle, og forkastet resten.

EU-kommisjonen ønsket og Lucía Caudet ønsket ikke å kommentere videre i saken.

Hele rapporten ligger altså på nettet og kan leses her.

Sjekk ut hvordan du kan surfe anonymt:

Dette er de beste VPN-tjenestene »