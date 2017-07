EU gir Google den største boten de noensinne har gitt

Det er en velkjent sak at EU og de amerikanske IT-gigantene har vært i tottene på hverandre en stund, og nå har konflikten nådd en historisk topp. EU-kommisjonen har nemlig ilagt Google en bot på hele 2,42 milliarder euro, melder kommisjonen selv i en pressemelding.

Dette tilsvarer cirka 23 milliarder norske kroner og er den høyeste boten EU noensinne har gitt – med solid margin. Den forrige rekorden ble satt i 2014, da EU ga prosessorgiganten Intel en bot på 8,6 milliarder kroner med datidens kurs.

Bakgrunnen for den historiske boten er at Google skal ha brutt EUs konkurranselovgivning. Nærmere bestemt beskyldes søkegiganten for å ha misbrukt sin markedsdominans som søkemotor til å fremme egne produkter på ulovlig vis.

Shoppingtjeneste til besvær

Produktet det dreier seg om er Google Shopping-tjenesten, som EU mener gis fordelaktig behandling blant selskapets søkeresultater mens konkurrentene bevisst gjøres mindre synlige. Google Shopping er en tjeneste som lar kunder sammenligne produkter og priser på nettet fra forhandlere av alle typer.

– Det Google har gjort er ulovlig under EUs konkurranselovgivning. De har hindret andre selskaper i å konkurrere på meritter og innovasjon. Og viktigst av alt har de fratatt europeiske forbrukere muligheten til å ta genuine valg når det gjelder tjenester og til få å den fulle fordelen av innovasjon, skriver EU-kommisjonen i pressemeldingen.

EU-kommisjonen pålegger søkegiganten å avslutte praksisen innen 90 dager. Om ikke dette skjer trues Google med bøter på opptil 5 prosent av den gjennomsnittlige, daglige omsetningen til Googles moderselskap Alphabet.

Google mener måten produktene vises på via Google Shopping-tjenesten er fordelaktig for kundene. Foto: Google

– Vi favoriserer ikke oss selv

I et innlegg på sin offisielle blogg skriver Google på sin side at de uenige med EUs konklusjoner. Søkegiganten antyder at årsaken til at deres egne pris- og produktsøketjeneste gjør det bra blant forbrukere simpelthen er at den er bedre enn konkurrentene.

– Når du bruker Google til å søke etter produkter forsøker vi å gi deg det du leter etter. Vår evne til å gjøre dette på en god måte er ikke det samme som å favorisere oss selv, eller en bestemt nettside eller selger – det er resultatet av hardt arbeid og konstant innovasjon, basert på tilbakemeldinger fra brukerne, skriver Google på bloggen.

Selskapet hevder at brukere foretrekker lenker som tar dem direkte til produktene, som er den måten Google Shopping-resultatene vises på i søkemotoren, og at EU undervurderer verdien av denne type produktvisninger.

