Steam og andre nettbutikker kan ha brutt konkurranselover i EU

Det er ikke noe nytt at EU har et årvåkent blikk på teknologiselskapene når det gjelder pris- og konkurransepraksis, og nå er den mektige organisasjonen på ferde igjen. I en pressemelding kunngjør EU-kommisjonen at flere teknologiselskaper er under etterforskning.

Bakgrunnen er at EU mistenker selskapene for å ha brutt EUs konkurranselovgivning gjennom sin salgspraksis på Internett. Selskapene omfatter Asus, Philips, Pioneer, Denon & Marantz og spillselskaper som ZeniMax, Capcom og Valve.

Mener aktørene bidrar til redusert prisvariasjon

EU mener det er grunn til å tro at Asus, Philips, Pioneer, Denon & Marantz benytter en praksis som innebærer å begrense andre butikkers mulighet til å sette sine egne priser på en lang rekke elektronikkprodukter for forbrukere.

Ifølge EU skjer dette blant annet ved at selskapene benytter prisprogramvare som automatisk tilpasser prisene på produktene sine til de prisene som hovedkonkurrentene opererer med. Dette mener de går utover kunder i form av mindre valgmuligheter.

Når det gjelder spillselskapene skal disse etterforskes for blant annet såkalt geoblokkering, som er definert som diskriminering av kunder basert på hvor kundene oppholder seg og hvilket land de bor i.

Aktiveringsnøkler til besvær

I denne sammenhengen refererer EU mer spesifikt til praksisen rundt aktiveringsnøkler til spill på Steam-plattformen, det vil si koder som må oppgis for å verifisere at spillet ikke er en piratkopi før det kan startes. Ifølge EU kan slike aktiveringsnøkler ofte bare gi tilgang til spill som er kjøpt i et bestemt EU-land.

Dette mener de begrenser konkurransen på tvers av landegrensene, som igjen går utover kundene ved at man ikke får anledning til å kjøpe spillene billige fra andre EU-land. Det er uvisst hvor lenge etterforskningen vil pågå og hva resultatet vil bli.

Når det gjelder geoblokkering har EU for øvrig også vært ute etter mobiloperatørene på dette området, som vi meldte i fjor.

