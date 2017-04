Etter at han la ut en dårlig anmeldelse sluttet smartporten hans å fungere

Internet of Things-enheter, være seg smartlyspærer, robotstøvsugere, kjøleskap eller vaskemaskiner er nå i ferd med å ta av i popularitet her til lands.

Mens det kan være spennende og praktisk å hoppe på iot-bølgen kan det imidlertid være greit å tenke seg om en ekstra gang før du skrider til verks. Amerikaneren «R. Martin» fikk nylig en uventet overraskelse da han skulle aktivere sin smarte garasjeport, Garadget. Etter at han hadde publisert en negativ anmeldelse av produktet på Amazon valgte nemlig produsenten å deaktivere produktet hans, uten forvarsel, skriver Extremetech.

Falt for iot-garasjeportåpner

Slik fungerer Garadget. Foto: Produsenten

Garadget er en liten enhet som kan utvide funksjonaliteten til allerede monterte garasjeåpnere slik at garasjeporten kan åpnes eller lukkes fra hvor som helst i verden over internett.

Ideen er god, da den i teorien lar deg skrote de IR-baserte portåpnerene som uansett bare fungerer på noen meters avstand til fordel for en hvilken som helst mobiltelefon, hvor du også kan sjekke status på porten og endre denne uansett hvor du er.

Fjern-ødela garasjeåpneren etter dårlig anmeldelse

Dessverre for «R. Martin» viste Garadget seg å fungere svært dårlig for ham, der han fikk problemer både med å pare telefonen med garasjeenheten og bruke appen uten at den krasjet.

Etter først å rapportert om problemene han opplevde på forumet til produsenten valgte Martin å lufte kritikken mot produktet i en åpen kommentar hos Amazon, hvor han kjøpte Garadget:

– «Junk – DO NOT WASTE YOUR MONEY – iPhone app is a piece of junk, crashes constantly, start-up company that obviously has not performed proper quality assurance tests on their products», skrev han samtidig som han tildelte produktet kun én av totalt fem stjerner.

Det skulle han kanskje ikke ha gjort, og i alle fall ikke i slike ordlag. For, hos Amazon lusket også Garadget-gründeren selv, Denis Grisak, som rask snappet opp tilbakemeldingen og svarte med følgende kommentar:

«Martin,

The abusive language here and in your negative Amazon review, submitted minutes after experiencing a technical difficulty, only demonstrates your poor impulse control. (...).

At this time your only option is return Garadget to Amazon for refund. Your unit ID 2f0036… will be denied server connection».

Svaret fra Garadget er senere slettet, men du kan se det foreviget i denne Twitter-tråden.

Produsenten straffet rett og slett kunden for å ha mislikt produktet deres og skrevet en dårlig anmeldelse ved å fjernavlive garasjeåpneren. Det ville neppe vært mulig om ikke porten var koblet til internett.

Lærdommen vi kan trekke av dette er vel å ikke installere en iot-smartdass om du kan tenkes å legge deg ut med rørleggeren eller Grohe i fremtiden.

– Kjøleskapet og smart-TV-en din kan spionere på deg:

Internett-tilkoblede ting kan utgjøre et stort sikkerhetsproblem »

(Kilde: ExtremeTech)