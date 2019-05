Er vi i ferd med å se et skifte? De fleste produsentene har nå elbiler på lager

Det er lansert en drøss med nye elbiler de siste månedene, men fellesnevneren for mange av dem er at de ikke kommer på markedet før neste år eller til og med i 2021.

Men hva så med elbilene du faktisk kan skrive kontrakt på i dag? Vi har tatt en runde blant de ulike merkene for å sjekke hvor lang leveringstid de faktisk har, og det virker som om det har skjedd et visst skifte siden sist vi gjorde denne øvelsen.

Svært mange svarer nemlig at de har biler på lager for umiddelbar eller svært rask levering.

– Bruker kort leveringstid som konkurransefordel

Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening sier leveringstid brukes som et konkurranseargument i markedet i dag. Bilde: Aksel Jermstad/elbil.no

Det gjelder selvfølgelig ikke for nye elbiler med lang venteliste, og du kan heller ikke forvente å få skreddersy detaljer ved bilen om du vil den raskt.

– Den viktigste tendensen i markedet er økende interesse for de kommende nye elbilmodellene med lang rekkevide. Det har ført til at de aktørene med etablerte elbilmodeller har måttet strekke seg litt lenger for å konkurrere. Eksempelvis har både Møller med e-Golf og Nissan med Leaf klart å senke leveringstiden, og de bruker altså kort leveringstid som konkurransefordel, sier seniorrådgiver Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

– Da blir det opp til kunden å vurdere om de vil velge kort leveringstid opp mot å vente på modeller med lengre rekkevidde, men litt usikker leveringstid. Vi mener at det for elbilkjøpere er bra med denne konkurransen i markedet, sier Frydenlund.

Slik blir lanseringene fremover, oppsummert:

Her har vi forsøkt å sammenfatte leveringstiden på elbilene som er lansert i dag. Enkelte av datoene er våre estimater. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Audi e-tron: Fast track-biler på lager

Audi e-tron finnes på lager i en ganske kostbar Fast Track-utgave. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Audis første elbil har vært populær i Norge, med godt over 1 200 biler registrert så langt i år.

Om du brenner inne med en god slump penger og gjerne vil ha e-tron så raskt som mulig, så selger Audi en såkalt «Fast track»-utgave av bilen med rask levering. Dette er ferdigspesifiserte biler som allerede er bestilt fra fabrikken og dermed kommer helt uten muligheter for skreddersøm.

Det eneste du kan velge mellom er i praksis grå eller sort bil, og prisen er ganske nøyaktig 800 000 kroner ekskludert levering.

Vil du ha en skreddersydd bil sier Audis PR-sjef Morten Moum at det er vanskelig å si noe eksakt om leveringstiden, da den varierer av utstyret man velger.

– Slik det ser ut i dag, så er det slik at dersom du bestiller en egenspesifisert bil, så kan du regne med å få den i løpet av 2019, sier Moum.

Billigste modell e-tron koster 652 860 kroner inkludert levering i Oslo, men kommer uten ting som mange vil anse som essensielt ekstrautstyr, som setevarme, elektrisk justerbare seter og adaptiv cruisekontroll.

Volkswagen: Både e-Up og e-Golf inne

Volkswagens e-Golf er på lager hos mange forhandlere. Foto: Hanne Hattrem, VG

Volkswagens meget populære e-Golf hadde en periode opptil ett års leveringstid, men den tiden er nå forbi, skal vi tro informasjonssjef Anita Svanes.

– Vi har både e-Up og e-Golf tilgjengelig for levering omgående hos våre forhandlere. Ved fabrikkbestilling er vi nå nede i to måneder, sier Svanes.

Volkswagen har også varslet en oppdatering av lille e-Up. Den nye vil rundt regnet doble rekkevidden til 260 kilometer etter WLTP-standarden. Det er litt mer enn dagens e-Golf har, med 229 kilometer.

e-Golf starter i dag på 335 600 kroner, e-Up på 181 800 kroner.

e-Golfens arvtager ID.3 er foreløpig ikke vist frem i mer enn kamuflert utgave, og vil ikke lanseres endelig før på bilmessen i Frankfurt i september.

Volkswagens kommende ID.3 er foreløpig bare på forhåndsbestillingsstadiet - med bil i kamuflasje, attpåtil. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Volkswagen har imidlertid åpnet for forhåndsbestilling av en såkalt 1st Special Edition, i praksis en godt utstyrt versjon av modellen med den mellomste batteripakken på 58 kWh.

Denne har de sagt skal starte levering omtrent midt i 2020, med 30 000 1st-biler. Deretter vil de åpne for vanlig bestilling, med levering av den minste modellen (45 kWh batteri) på senhøsten og den største modellen (77 kWh) i 2021.

Prisen er foreløpig ikke kjent, annet enn at innstegsmodellen vil koste under 30 000 euro i Tyskland.

1st Special Edition vil koste under 40 000 euro, altså rundt 392 000 kroner. Tyskland har imidlertid 19 prosent moms på elbiler, som Norge altså ikke har.

Til sammenlikning koster en e-Golf 35 900 euro i Tyskland, 335 900 kroner i Norge.

Renault Zoe: Biler på lager hos alle forhandlere

Renault Zoe er på lager, men det ryktes en ny og oppdatert utgave snart. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Renaults lille elbil har blitt oppdatert i flere omganger, og nylig ble det spådd at Renault snart kommer til å lansere en ny versjon av Zoe.

Vil du gjerne ha elbil i dag er imidlertid dagens versjon av Zoe på lager hos alle forhandlere, opplyser PR- og markedsdirektør Roger Andersen i Renault til Tek.no.

Zoe er en liten elbil, men byr på meget god rekkevidde for pengene, og lagerbilene er i disse dager på kampanjepris.

214 900 kroner gir deg et batteri på 40 kilowattimer, en WLTP-rekkevidde på mellom 286 og 317 kilometer og attpåtil ladeboks hjemme inkludert.

Da vi testet rekkevidden til Zoe på motorveien sommerstid hadde vi et forbruk som skulle tilsvare en reell rekkevidde på mellom 263 og 289 kilometer. WLTP-rekkevidden bør derfor være mulig å oppnå om du er litt lettere på foten enn vi var denne junidagen.

Neste utstyrsnivå koster for øvrig 239 900 kroner og inkluderer blant annet 16-tommers felger i stedet for 15-tommers, ryggekamera og parkeringssensorer bak, elektriske vindusheiser og regnsensor. Legger du på ytterligere 10 000 kroner får du 17-tommers felger, Bose-lydanlegg og seter i skinnimitasjon.

Nissan Leaf: – Veldig god leveringssituasjon

Nissan Leaf i den nye versjonen med større batteri kan leveres fra og med juli. 40 kWh-varianten nærmest på dagen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nissan Leaf er fortsatt den elbilen som det ruller aller flest av på norske veier, og delvis skyldes nok også det at Nissan har vært svært flinke til å sende biler til det norske markedet. Det har gitt korte leveringstider, og slik er også situasjonen i dag.

– Leaf med 40 kWh-batteri kan du få omtrent på dagen hos mange av våre forhandlere. For Leaf 62 kWh avhenger det litt av hvilket utstyrsnivå kunden velger, men du kan få bilen fra juli. Ønsker kunden å stå fritt til å velge utstyrsnivå, så kan bilen være tilgjengelig fra september, sier Nissans informasjonssjef Knut Arne Marcussen.

– Jeg kan legge til at e-NV200, som fås både som varebil og flerbruksbil med inntil sju seter, har leveringstid på rundt seks måneder, sier Marcussen.

Leaf har i sine to batterivarianter henholdsvis 270 og 375 kilometer WLTP-rekkevidde. Prisen ligger på henholdsvis 304 400 og 356 700 kroner i N-Connecta-versjon.

BMW: Biler på lager

BMW i3 kan leveres svært kjapt. Foto: Hanne Hattrem, VG

BMW i3 og i3s, som sist ble oppdatert med større batterier i fjor høst, er også mulig å ha i garasjen i løpet av noen få dager, opplyser kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Norge.

– Vi har et begrenset utvalg med leveringsklare biler klarel, og utenom de bilene så er vi fortsatt på normal leveringstid på nybilbestilling av BMW i3 og i3s, som betyr innen tre måneder, sier Tegneby.

Den nyeste utgaven av bilen har et batteri på 42,2 kWh (brutto) som gir en WLTP-rekkevidde på 310 kilometer. Prisen starter på 320 000 kroner inkludert levering.

BMW har også flere andre elbiler under utvikling. Først ut er iX3, som lanseres neste år og allerede har vært vist frem for potensielle kunder i Norge.

BMW-eide Mini kommer også med elektriske Mini Cooper SE snart, med oppstart av levering neste år.

Jaguar: Noen biler klar til levering

Jaguar i-Pace er på lager hos en del Jaguar-forhandlere. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Jaguar i-Pace, som har blitt kåret til årets bil både i Europa og i verden i år, er også tilgjengelig for rimelig rask levering.

– Flere av våre forhandlere har allerede biler klar til levering, men ellers ligger vi på 8-12 uker, sier presse- og PR-sjef Søren Hyltoft i Jaguar Land Rover.

i-Pace har et batteri på 90 kWh og en rekkevidde på opptil 470 kilometer. Da vi kjørte bilen i fjor oppnådde vi rundt 300 kilometer på motorvei i kalde høsttemperaturer.

Prisen starter på rundt 650 000 kroner.

Smart: På lager

Smart fortwo (bildet) og forfour begynner å bli akterutseilt på rekkevidde, men kan i det minste fåes kjapt. Foto: Hanne Hattrem, VG

Daimler-eide Smart har også biler på lager, både når det gjelder lille Fortwo og den større Forfour.

– Biler hos forhandler for umiddelbar levering. To måneders leveringstid for egen «spec», skriver informasjonssjef Audun Hermansen i Mercedes-Benz Norge i en e-post.

Smart byr kanskje ikke på spesielt god rekkevidde for pengene, men de er likevel blant de billigste elbilene du kan få. Toseteren smart fortwo starter nemlig på 169 900 kroner, mens den litt større forfour starter på 179 900.

Toseteren kan også fåes som cabriolet, til 195.100 kroner. Rekkevidden er estimert til cirka 115 kilometer etter WLTP-standarden.

Kia: Soul Electric på lager, lang ventetid på Niro

Dagens Soul er på lager for umiddelbar levering, mens nye e-Soul (bildet) sannsynligvis vil drøye til på nyåret for nye kontrakter. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kia har nylig lansert en ny versjon av sin elektriske Soul, men inntil videre er også den gamle modellen å få kjøpt. Og det med veldig kort leveringstid.

– Soul Electric har vi på lager og den kan leveres nesten på dagen, sier informasjonsansvarlig Mette Simonsen Sauge i Kia Norge.

Med sitt 30 kWh store batteri er imidlertid dagens Soul-versjon betraktelig mindre utholdende enn de nye versjonene av bilen, som vil ha henholdsvis 39,2 og 64 kWh batteri.

Sauge sier de har nær 2000 reservasjoner på nye e-Soul, og at de antar at de første bilene for utlevering kommer i juli/august. Prisene ble også offentliggjort nylig, og de varierer fra 279 900 kroner til 365 900 kroner.

– Vi vet ikke noe sikkert om antall levert i 2019, men har fått antydet 1500-2000 biler, sier Sauge. Det vil i så fall bety at du sannsynligvis vil kunne få bil tidlig neste år om du reserverer nå, litt avhengig av hvor mange av reservasjonsholderne som ender opp med å faktisk bestille bil.

Kia er betraktelig mer tilbakeholdne med anslagene for e-Niro. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

For den større e-Niro er saken imidlertid en helt annen.

– Det er stor interesse, og cirka 5200 på reservasjonslisten nå, sier Sauge, som også sier de venter 1500-2000 biler i år.

Hun tør ikke å anslå en leveringstid for nye kontrakter.

– Vi tror at produksjonen og leveringer vil øke fra 2020, men hvor mye vi vil få vet vi ikke enda, så det må vi få komme tilbake til.

Dagens Soul starter på 256 900 kroner. e-Niro selges foreløpig kun som «First Edition» til 377 400 kroner.

Hyundai: Ioniq på lager før ny versjon

Hyundai Kona har rundt ett års ventetid. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hyundai var tilsynelatende i samme båt som konsernsøster Kia da de lanserte sin Kona Electric, med flere års ventetid på bilen.

Det er tilsynelatende blitt noe bedre nå, men fortsatt er det lang ventetid: Rundt ett år, melder markedsdirektør Christian Stenbo hos Hyundai Norge.

Hyundai Ioniq kan du imidlertid få langt raskere, men det er verdt å merke seg at Hyundai har varslet at bilen vil bli oppdatert, blant annet med større batteri, i høst.

– Ioniq Electric er for tiden lagerført. Spesielle fargevalg vil kunne medføre noe ventetid, men i utgangspunktet er dagens modell tilgjengelig fra lager, sier Stenbo.

Ioniq starter på 256 900 kroner, Kona 335 900 kroner. Rekkeviddene er henholdsvis på 204 og 449 kilometer etter WLTP-standarden.

Tesla Model S, X og 3: Én til tre måneder

Tesla har kun et par måneders leveringstid på sine tre biler. Foto: Tesla

Tesla satte leveringsrekord med Model 3 i mars, men tallene for april viste med tydelighet hvor hardt de hadde strukket seg for å få levert flest mulig biler før slutten av første kvartal. Skal vi tro Teslas nettsider er leveringssituasjonen fortsatt god.

Model 3 oppgis med anslått levering allerede i mai for Long Range-utgavene, men Standard Range Plus vil komme i juni. Model S og X har levering i juni for Long Range og i juli for Standard Range.

Tesla har også noen lagerbiler (Model S og X) som kan leveres i løpet av 14 dager. Bilene ble nylig oppdatert med en ny og mer effektiv motor som økte rekkevidden noe.

Den sist lanserte Teslaen, Model Y, vil starte leveringer neste høst, ble det sagt på lanseringen tidligere i år.

Opel Ampera-e: Tidligst til sommeren

Salget av «nye» Opel Ampera-e har tilsynelatende ikke tatt helt av, tross priskuttet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Opel restartet tidligere i år salget av Ampera-e i Norge, med en toppspesifisert variant priset til 399 900 kroner. Det salget tok tilsynelatende ikke akkurat av, noe som fikk Opel til å skru ned prisen med 40 000 kroner.

Opel varslet først mellom 1500 og 2000 biler til Norge i år, med oppstart av leveringer i september. Det er ikke veldig langt unna situasjonen i dag, skal vi tro PR- og informasjonssjef Stein Pettersen.

– Signerer du kontrakt i dag, har du senest bilen på senhøsten i år. Enkelte forhandlere vil nok kunne levere bil raskere enn dette også – trolig allerede til sommeren, skriver han i en e-post.

Da Ampera-e først ble lansert i 2017, var den i praksis alene i sin prisklasse om å tilby stort batteri og langt rekkevidde (60 kWh, 423 km WLTP-rekkevidde). I dag har den imidlertid fått selskap av mange andre, som Tesla Model 3, Nissan Leaf, Kia e-Niro og Hyundai Kona.

DS 3 Crossback E-tense: Neste sommer

DS 3 Crossback E-tense kommer med 100 biler i år, men sannsynligvis må du vente til neste sommer. Foto: PSA

Den første elbilen fra PSA-gruppens DS-merke ble lansert i fjor høst, med en lovnad om 50 kWh batteri og en pris rundt 300 000 kroner.

I mars ble det klart at prisen ble 319 900 kroner inkludert levering, og 1600 nordmenn skrev seg på reservasjonslisten før den ble stengt. Rekkevidden er 320 kilometer etter WLTP-standarden.

Signerer du kontrakt nå blir det imidlertid en god stund å vente.

– Vi har 100 biler som skal leveres i år. De kommer mot slutten av året. De som ikke står på reservasjonsliste får nok bil mot sommeren neste år. Det kommer helt an på tildelte volumer, sier PR- og informasjonssjef Stian Gihle i PSA.

Peugeot e-208: Neste år

Peugeot e-208 skal komme i store volumer, skal vi tro PSA-gruppen. Foto: Peugeot

Gihle er også ansvarlig for Peugeots kommende e-208, hvor like over 1000 nordmenn har lagt inn reservasjon, får vi opplyst.

e-208 vil ha samme batteri som DS 3, altså 50 kWh, men har med sine 340 kilometer litt mer rekkevidde å by på. Den skal ha samme plass innvendig som bensinversjonen av 208.

– e-208 blir levert etter reservasjonslisten fra årsskiftet. De som signerer kontrakt direkte får biler når reservasjonslisten er ferdiglevert. Det kommer mye biler, så dette kommer til å gå fort, sier Gihle.

Prisen er ikke offentliggjort, men bør bli lavere enn for DS 3, da e-208 er en mindre bil.

Mercedes-Benz EQC: Neste sommer

Signerer du kontrakt nå, kan du sannsynligvis forvente Mercedes-Benz EQC levert sent på sommeren neste år. Foto: Hanne Hattrem, VG

Mercedes-Benz slapp nylig prislisten for kommende EQC, og mange ble overrasket over at en toppspesifisert EQC ikke vil koste mer enn mellom 720 000 og 740 000 kroner – betraktelig mindre enn hovedkonkurrenten Audi e-tron.

Mercedes-Benz har sagt at kundeutleveringene vil starte i siste kvartal i år, men ikke noe om hvor mange biler som vil komme til Norge.

– Vi er i en prosess med å kontakte de 2300 kundene som har reservert bilen med tilbud om kontrakt, så jeg har ikke et leveringstidspunkt til deg. Det avhenger av hvor mange av disse som ønsker å bestille. Slik det står i dag vil de første 200 kundene få bil i fjerde kvartal i år, mens kunder som bestiller bil i dag kan forvente leveranse på sensommeren neste år, sier PR- og informasjonssjef Audun Hermansen.

EQC har et batteri på 80 kilowattimer og en rekkevidde på opptil 417 kilometer etter WLTP-standarden. Prisen starter på 616 900 kroner.