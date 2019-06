Er Tesla Sentry Mode lovlig i Norge?

For en stund tilbake fikk vi en e-post fra en leser som spurte oss om Teslas nye sikkerhetsfunksjon «Sentry Mode» var lovlig i Norge.

Leseren vår mente at funksjonen fører til at det står «tusenvis av biler over hele landet som driver ulovlig, skjult kameraovervåkning», og påpekte at det allerede finnes videoer fra Sentry Mode publisert mange steder på Internett.

Dette er Sentry Mode

I tilfelle du ikke har hørt om det før så er Sentry Mode en funksjon som bruker alle kameraene rundt omkring på Teslaen for å overvåke om noe skjer rundt bilen når den er parkert. Nærmer noen seg bilen, eller er borti den, vil videoer fra de omringende kameraene bli tatt opp og lagret på et minnekort.

Vi tok en prat med Datatilsynet, som har bedre oversikt over Norges lover enn det vi har. Der var svaret ganske tydelig:

Ja, Sentry Mode er lov, så lenge det er til privat bruk.

Her er hele forklaringen fra Atle Årnes, fagdirektør teknologi hos Datatilsynet:

– Selv om opptak blir gjort kontinuerlig for å få med seg opptak i inntil 10 minutter før hendelsen, er det i hvert fall positivt at de faktisk begrenses til konkrete hendelser hvor noen berører bilen eller knuser en rute. Det er her snakk om privatpersoners bruk av opptak og som skal brukes til klart private formål og det er dermed OK. Det er problematisk hvis opptak deles på nett uten at de som er avbildet har gitt tillatelse.

Videre skriver han at Datatilsynet har gitt veiledning i hvordan slike opptak skal håndteres på sine nettsider.

Der står det blant annet at hvis bildet eller video som «viser en eller flere bestemte personer, altså bilder der de enkelte personene er hovedmotivet», må du spørre om samtykke før du publiserer det på nettet.

Videoer som dette dukker opp stadig oftere nå: