Er iPhone X vanskelig å fikse?

iFixit er nettstedet som spesialiserer seg på grundig og metodisk demontering av elektroniske dupeditter for å komme til bunns i hvor enkelt det er bytte ut delene – og for å simpelthen gi oss et innblikk i hvordan de ser ut på innsiden. Nå har turen kommet til Apples kostbare toppmodell iPhone X.

Etter å ha demontert mobilen endte iFixit opp med å tildele den nye iPhone-modellen 6 av 10 mulige poeng på den såkalte reparerbarhetsskalaen, som er den samme summen som blant annet iPhone 8 og den nye Pixel 2 XL.

iPhone X ferdig demontert. Foto: iFixit

Enkel batteri og skjerm, vriene kabler

I likhet med på iPhone 8 bemerket iFixit blant annet at både skjerm og batteri relativt enkel lar seg fjerne på iPhone X. Sistnevnte har fire «pull tabs», disse små plastbitene man kan dra i for å få ut batteriet, noe som gjør prosessen ganske grei.

Når det gjelder skjermen skriver nettstedet at denne heldigvis lar seg fjerne uten å måtte fjerne den mye omtalte Face ID-sensoren, som er positivt med tanke på at denne modulen inneholder ganske sensitiv teknologi.

På den positive siden har Apple også brukt mye skruer i stedet for lim, men mobilen bruker de såkalte Pentalobe-skruene, som krever spesielle skrutrekkere, i tillegg til de vanlige Philips-skruene.

Ellers, på den negative siden, har telefonen ifølge iFixit et lite håndterlig kabelsystem som binder sammen komponenter som ikke har noe med hverandre å gjøre på en slik måte at komponentene er ekstra krevende å bytte ut. I likhet med andre vanntette mobiler byr den vannforseglingen også på utfordringer, men samtidig gjør jo forseglingen at reparasjoner er mindre sannsynlige i utgangspunktet.

Hele demonteringsprosessen og flere bilder av mobilens innside finner du hos iFixit.

