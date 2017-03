Har vi gitt et produkt for høy karakter? Nå kan du bytte selv!

Hovedfokuset vårt på Tek.no er å levere gode og grundige tester, og i fjor høst fortalte vi om hvordan vi har endret måten vi skriver testene våre på. Vi tester alt fra mobiltelefoner og robotstøvsugere til grafikkort og tastatur, og har som mål å være Norges beste nettsted for deg som er ute etter å lese om ny teknologi og nye dingser.

Hver eneste dag vurderer vi nye produkter som har havnet i norske butikkhyller, og deler ut karakterer etter beste evne. Ved å være åpne om testmetodikk, og være ærlige på hvordan vi vurderer produktene, er målet at du aldri skal bli overrasket over karakteren vi har satt.

Men det skjer jo av og til at vi ikke er tydelige nok, eller at vi har vektet ting annerledes enn du ville gjort. Kanskje du synes slakten vår var ufortjent, eller en høy karakter burde vært mye lavere.

Trykk på knappen for å bytte karakter!

Vel, nå kan vi stolt fortelle at vi lanserer en helt ny funksjon på Tek.no, som vil fungere på alle tester vi skriver: En «Bytt karakter»-knapp!

Med ett enkelt trykk kan du bytte karakteren på produktet, slik at du får det nøyaktig som du vil! I tillegg har vi også utvidet karakterskalaen vår til 11, for de virkelig gode produktene.

Synes du 9-eren vi ga til Samsungs nye 8-serie-TV var for høy? Trykk på knappen under karakterknappen og velg deg en lavere score!

Er Bang & Olufsens retro-TV til 30 000 kroner drømme-TV-en din, til tross for at vi ga den 6 av 10? Gi den en 10-er, print ut et bilde, og vis det til kjæresten!