Dette er produktene som trolig går mest ned i pris på Black Friday

Den internasjonale shoppingbonanzaen kjent som Black Friday nærmer seg ubønnhørlig. Selve dagen er riktignok en uke unna, men nå har det blitt slik at kalaset faktisk også tjuvstarter en hel uke før – og drøyes over påfølgende helg med Cyber Monday den 27. november som avslutning.

Vi kan trygt si at «Black Week» er blitt et innarbeidet begrep, og at det hele har vokst seg langt større enn det vi hadde sett for oss da vi omtalte den norske versjonen av Black Friday for første gang i 2010.

I fjor førte faktisk sirkuset til store leveringsproblemer.

Så det kan godt å legge opp en viss plan før du kaster deg hodeløs etter de første tilbudene – som vi for øvrig regner med vil dukke opp allerede i dag.

Dette bør du se etter

Vi har spurt to av landets største prissammenligningstjenester, Prisguiden.no og Prisjakt.no, om det er noe spesielt du bør sikte deg inn på når de sorte tilbudsplakatene dukker opp i nettannonsene og i butikkvinduene.

Carolina Appelqvist, Country Manager i Prisjakt Norge. Foto: Prisjakt

Fra Prisjakt.no får vi vite at elektronikk som hodetelefoner, TV, smartklokker og mobilhøyttalere er klassiske gjengangere. Men for den med bredere interesser kan det også være mye å spare på skjønnhetsprodukter, parfyme og sportsutstyr.

I fjor var den gjennomsnittlige prisnedgangen på slike produkter mellom 15-36 prosent. Men enkelte produkter i kategoriene ble solgt til halv pris eller enda rimeligere sammenlignet med uken før Black Friday.

– Vi har sammenlignet prisen på de 10 000 mest populære produktene fra oktober i fjor til januar i år. I denne perioden var Black Friday totalt sett den dagen med best tilbud og laveste priser på flest produkter, etterfulgt av salget i romjulen og i januar, sier Carolina Appelqvist, Country Manager for Prisjakt Norge.

Men hun ber kundene om å være årvåkne.

– Mange nettbutikker og fysiske butikker setter også opp prisene på en rekke produkter, noe som er lett å overse blant alle tilbudene. At det er stort prisavslag på én bestemt modell, betyr ikke at liknende modeller er på sitt billigste samme dag, fortsetter Appelqvist.

Mye elektronikk... og driller

Daglig leder i Prisguiden AS, Amund Espelien. Foto: Tek.no

Daglig leder Amund Espelien i Prisguide AS, en sammelingningstjeneste som tradisjonelt har hatt mest fokus på elektronikk, er ikke sen om å nevne DAB-radio/internettradio, spillkonsoller, hodetelefoner, aktivitetsmålere, sportsklokker, TV-er, portable høyttalere og skjermer som populære kategorier fra november i fjor.

At også driller er høyt på lista hans høres først litt merkelig ut, men det har sin naturlige forklaring.

Blant de aller mest populære enkeltproduktene fra fjorårets Black Friday-måned får vi nevnt Huawei P9, Sony Playstation 4 Slim, FitBit Charge 2, Samsung UE55KS7005 og dennes rimeligere slektning UE55KU6075.

Espelien understreker at vi nok ikke typisk vil se slikt som 30 til 50 prosents avslag på de mest populære produktene. Men ettersom mye elektronikk likevel fort kan koste mange tusenlapper, kan det fortsatt være en del å spare på 10 til 20 prosents rabatt.

Slik ser prishistorikken til Harman/Kardon Onyx Studio 3. Den har blitt solgt til halv pris en haug av ganger tidligere, og vil trolig falle til samme pris neste uke. Foto: Skjermdump, Prisguiden.no

Basert på prishistorikk med dingser som tidligere har vært blitt solgt til langt lavere priser enn i dag, drister også Prisguide-gjengen til på å spå noen skikkelige «prisras». Eksempler på slike produkter er Harman/Kardon Onyx Studio 3, HP Elite X3, Acer Swift 3, JBL Reflect Mini BT og Philips 55POS9002.

Smarte tips for lure kjøp

Med tidsbegrensede tilbud og begrensede varebeholdninger kan det ofte gå litt fort i svingene under tilbudshysteriet rundt Black Friday. Så før du drar kredittkortet over det ene tilsynelatende gode kjøpet etter det andre bør du minne deg selv på at ikke alle tilbud nødvendigvis er gode tilbud.

Dette er prishistorikken til Apple TV 4. generasjon. Butikkene har skrudd opp prisen de siste ukene, og selv om prisen senkes med 10-15 prosent er det fortsatt ikke et godt tilbud. Foto: Skjermdump, Prisguiden.no

Et godt tips er da å bruke en prissammenligningstjeneste som de nevnte Prisguiden.no eller Prisjakt.no. Hos disse finner du fort ut om tilbudet du har funnet faktisk er den laveste prisen. I tillegg har de en prishistorikk for produktet. Denne kan det være vel verdt å ta en skikkelig kikk på.

Én fordel med butikker er at du kan se og kjenne på varene. Men regn med mer folk enn dette på Black Friday. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

For selv om butikken opererer med «før- og etter»-priser i kroner eller rabatter oppgitt i prosent, kan du jo ikke vite om prisen først har blitt jekket opp til Black Friday. Det gir deg også muligheten til å sjekke om varen av og til selges til enda lavere pris.

Hvis du er ute etter en spesifikk vare eller modell, er det smart å sette opp prisvarsling gjennom disse tjenestene på forhånd. Da slipper du å følge med kontinuerlig hele uka.

Et annet godt tips er å gjøre selve kjøpet over nettet om mulig, ettersom angrerettloven automatisk gir deg fjorten dagers angrefrist på denne typen handel.

For ikke å glemme at du slipper stresset med å gå og stå i kø.

Det er ikke uvanlig å kunne angre på kjøp fra fysiske utsalgssteder heller, men det er ingen lovbestemt rett, og det er opp til butikkene å sette betingelsene.

Med angrerett vil du i større grad kunne sikre deg i tilfelle du ender opp med å kjøpe mer enn du strengt tatt burde, eller dersom varen dukker opp til en enda lavere pris senere og butikken ikke har en slags prisløfte-garanti.

Tek.no til unnsetning

Foto: Shutterstock

Her i Tek.no tester og evaluerer vi en mengde teknologiske dingser hvert år. Så ved siden av dette med å bruke prissammenligningstjenester, anbefaler vi deg også å stikke innom Tek.no. Neste uke har vi nemlig tenkt hjelpe deg med å finne fram i virvaret av rabatter og tilbud som vil dukke opp.

For at du skal bruke penger på et produkt er det jo ikke bare hvor mye du sparer som betyr noe, men at dette også er et godt kjøp.

Derfor vil vi hver dag under kommende uke lete fram og presentere de tilbudene vi synes du burde vurdere ekstra nøye.

Det kan med andre ord lønne seg å følge oss daglig.

Vi gjør oppmerksom på at tjenesten Prisjakt.no – i likhet med Tek.no – eies av Schibsted.

Prisguiden.no er på sin side en kommersiell partner av Tek.no.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon. Du kan lese mer om Prisguiden her »