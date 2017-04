Er det disse hanskene som skal gjøre VR-opplevelsen komplett?

Ved siden av selve hodesettet kreves det også andre typer maskinvare for å fylle ut de manglende bitene i VR-opplevelsen, og det jobbes iherdig med løsninger for å få dette til. Nå har det dukket opp enda et produkt som kan bli et lovende supplement til VR-brillene, melder UploadVR.

Et selskap som heter Contact har nemlig laget et par VR-hansker de har kalt Maestro, som skal gi brukerne fysiske tilbakemeldinger når man berører virtuelle objekter i VR-verdenen.

Produktet benytter haptiske motorer som vibrerer med varierende intensitet til å simulere fysisk berøring på fingrene. Disse vibrasjonene forplantes ut i fingrene gjennom tynne «sener» inni selve hanskene. Maestro skal ifølge brukerne kunne simulere både form, størrelse og hardheten på objektene man berører.

Foto: Contact

Bruker HTC Vive-sensor

Samtidig byr hansken på presis sporing av posisjonen til hendene. Dette gjøres via Vive Tracker-sensoren, en ny sak produsert av HTC som kan festes på ulike produkter for sporing i tredimensjonalt rom, og vi skrev om for litt siden. Det er også HTC Vive-brillene Maestro-hanskene utvikles for i første omgang.

De haptiske motorene befinner seg inni en tilsynelatende ganske stor plastboks som er festet til underarmen med en borrelås. UploadVR prøvde selv hanskene og kunne fortelle at produktet var ganske komfortabelt og overraskende lett til tross for det noe klumpete designet.

Contact skriver på hjemmesiden sin at planen er å lansere en brukervennlig forbrukerutgave av hanskene, men at de først vil være sikre på at produktet er godt nok. Ennå gjenstår det altså litt arbeid, men nye kunngjøringer skal visstnok komme ganske snart.

VR-hansker er ikke akkurat et nytt konsept, men mange av produktene vi har hittil har vært av svært eksperimentell art, for eksempel disse «robot-hendene» som gjør at du kan kjenne virtuelle objekter fysisk. Microsoft har også jobbet med løsninger på dette området.

Under kan du se en demonstrasjon av Maestro-hanskene fra E3-messen i fjor.

Nå har det kommet teknologi som lar VR-brillene kjenne igjen ansiktsuttrykket ditt »