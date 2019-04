Enkelte Audi e-tron tåler ikke lading i mer enn 12 timer: Går «bananas» med feilmeldinger

– Bilen hadde stått til lading i rundt 16 timer da jeg kom tilbake og fant den helt brutt sammen, sier Øyvind Stensby til Tek.no.

Han er én av flere Audi e-tron-kunder som har opplevd at bilen har gått amok i en serie av feilmeldinger, et problem som tilsynelatende oppstår etter at bilen har vært tilkoblet AC-lading (hjemme-/saktelading) i mer enn 12 timer.

Han har nå levert bilen på verksted, hvor den venter på en programvareoppdatering.

– Etter at bilen ble tauet inn til verkstedet, opplevde jeg at de bagatelliserte problemet ved å si at fiksen var å ta ut ladekabelen og låse bilen i inntil tre minutter, og så blir bilen resatt og du kan kjøre avgårde, sier Stensby.

– Audi ba meg kjøre videre

Bilen hans lot seg imidlertid ikke starte før etter mer enn 20 minutter.

– Nå lyser det lamper som sier at det er feil på batteriet, feil på bilens ledningsnett, feil på motoren, feil på quattro-systemet og at man skal skru av tenningen og parkere bilen på et trygt sted. Audi råder meg altså til å ignorere varsellampene og kjøre videre, og det synes jeg rett og slett er ukomfortabelt. Spesielt med to barn på fem år.

Øyvind Stensby fornøyd hos Audi-forhandleren før levering. Nå er bilen på verksted etter å ha stått til lading for lenge. Foto: Privat

Stensby sier verkstedet ga uttrykk for at dette var et problem de var kjente med, og som ville kunne løses med en programvareoppdatering, men at de fortsatt ikke har noen indikasjon på når denne oppdateringen vil komme. Stensby ønsker ikke å ta bilen i retur før problemet er løst.

– Det hører også med til historien at bilen ble tre uker forsinket fordi Audi skulle oppdatere programvare i forbindelse med lading. Det er åpenbart noe uønsket her de ikke klarer å fikse, sier han.

Stensby har sendt oss denne videoen av hvordan bilen oppførte seg etter at problemet oppsto:

Audi: – Programvareoppdatering kommer

PR-sjef Morten Moum i Audi-importør Møller sier det kommer en programvarefiks snart. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

PR-sjef Morten Moum i Audi-importør Møller sier at dette ikke er et stort og utbredt problem.

– Vi kjenner til at noen få kunder har opplevd dette problemet etter å ha ladet i over 12 timer med AC-lader. Dette er som sagt noe som gjelder ytterst få, og det kommer nå en programvareoppdatering som skal løse dette på de aktuelle bilene. Dersom problemet mot formodning skulle oppstå; skru av tenningen, lås dørene og la den stå i 15 minutter, så fungerer alt som normalt, sier Moum til Tek.no.

Målrettet Jaguar-annonse

En som har sett sitt snitt til å utnytte trøbbelet på e-tron er tilsynelatende Jaguar Norge, som denne uken postet dette innlegget på Facebook.

Jaguars norske markedssjef An V. Ho sier til Tek.no at de har «registrert» at deres nærmeste konkurrent har dette problemet.

– Vi så behovet for å trygge våre kunder om at dette ikke er en utfordring for i-Pace. Jeg skjønner at det kan oppfattes som et stikk, men målet var altså bare å informere om at dette ikke gjelder oss, sier Ho til Tek.no.