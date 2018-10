Endelig kommer Google Home-høyttalerne til Norge

Smarthøyttaleren Google Home ble lansert på tampen av 2016 og har siden gang blitt et stadig viktigere produkt for Google.

Nå får produktet endelig offisiell lansering i Norge, etter at selskapets taleassistent ble sluppet i norsk drakt i begynnelsen av september.

Google Home og Google Home Mini vil komme i salg i Norge den 24. oktober, men kan forhåndsbestilles allerede i dag.

Prisen er satt til 1499 kroner for Google Home, mens mini-varianten vil koste 599 kroner.

Allerede tilgjengelig i en rekke butikker

Slik ser Google Home Mini ut. Du vil neppe spille så mye musikk fra den, men størrelsen gjør den veldig plasseringsvennlig. Foto: Google

Til tross for at Googles smarthøyttalere ikke slippes offisielt i Norge før om to uker, er det haugevis av norske butikker som allerede selger høyttaleren. Det er fordi de har importert høyttalerne på eget initiativ, og tar man en titt på for eksempel Prisjakt.no ser man at hele 11 nettbutikker har Google Home og Home Mini tilgjengelig for salg.

Overraskende nok er ikke de offisielle prisene noe lavere heller. Nesten alle butikker selger høyttalerne for omtrent 1500 og 600 kroner.

Den store forskjellen er naturligvis at høyttalerne foreløpig ikke forstår norsk. Det vil de imidlertid gjøre den 24. oktober, når den offisielle lanseringen finner sted. Det gjelder naturligvis også hvis du kjøper en Google Home-høyttaler allerede i dag.

– En stor terskel fjernes

Komplett er én av butikkene som allerede har solgt Google Home i Norge, til tross for mangel på offisiell støtte. De sier etterspørselen har vært høy, og det var derfor de valgte å inkludere høyttaleren i sortimentet sitt:

– Salget og etterspørsel av smarthøyttalere hos Komplett har vært jevnt høyt, tatt forutsetningene i betraktning. Men det er klart at mangel på “offisiell” støtte har vært en «show-stopper» og at potensialet er mye større enn i dag, skriver Pål Fredrik Berg, kategorisjef hos Komplett.no.

Han tror en offisiell lansering vil gjøre mye for interessen hos nordmenn:

– Den store flaskehalsen for denne typen produkter har vært mangelen på offisiell støtte. Med norsk språk på plass vil en stor terskel fjernes, fortsetter Berg.

Ifølge Berg har Google Home fram til nå vært for de spesielt interesserte og som liker å utforske ny teknologi. Med norsk språk på plass vil det kunne nå ut til «alle».

Ingen Google Home Max

På det amerikanske markedet finnes det tre varianter av Google Home, hvor den største heter Google Home Max. Den er ikke å finne i norske butikker nå, og vil heller ikke slippes av Google i Norge den 24. oktober.

Hvorfor vet vi ikke, men vi har fått bekreftet at hvis du importerer den til Norge fra utlandet vil trolig også kunne forstå norsk etter den 24. oktober.

Hvis du vurderer å kjøpe Google Home til over 1500 kroner hadde vi forøvrig også tatt med Sonos One i vurderingen. Sonos' smarthøyttaler støtter for øyeblikket bare Amazons taleassistent Alexa, men har lovet at Google Assistant skal være på plass i løpet av høsten. Da får du en høyttaler som både ser pen ut, låter godt og i tillegg kan brukes som en multiromshøyttaler. Den koster imidlertid 500 kroner mer.

Forvent deg en test av Google Home og Google Home Mini her på Tek.no i tiden som kommer!

Les om konkurrenten:

Vi har testet Apple HomePod »

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.